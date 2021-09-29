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КНДР вступила в гонку гиперзвуковых вооружений

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Северная Корея официально подтвердила, что вчера она провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" с жидкостным ракетным двигателем и возможностью планирования боевой части ракеты, которая обладает повышенной маневренностью.
После запуска с восточного побережья КНДР ракета упала за пределами территориальных вод Японии. Пуск явился продолжением серии испытаний новых ракет, которые начались после официального заявления Пхеньяна о необходимости укреплять обороноспособность страны в свете недоговороспособности США,
Сама ракета позиционируется как оружие стратегического сдерживания, способная нести ядерную боеголовку и прорываться через современные системы ПРО.

Таким образом, КНДР также активно вступила в гонку гиперзвуковых вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7098178.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, кндр, ракеты, северная корея, ядерное оружие
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