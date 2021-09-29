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“Дружба 2021″

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Фотографии с совместным учений сил спецназа России и Пакистана на территории Южного Военного Округа.





























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7100249.html
Метки: пакистан, Россия, спецназ, учения, фотографии
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