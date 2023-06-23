Санкции ЕС бьют по “Дружбе”: Польша и Германия остались БЕЗ НЕФТИ
Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Геоэнергетика Инфо. Нефтепровод Дружба включат в 11 пакет санкций ЕС. Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Новый пакет санкций ЕС включает запрет транспортировки нефти по северному участку нефтепровода Дружба. Новый пакет санкций не позволит поставлять российскую нефть по «Дружбе» в Польшу и Германию. Европа закрывает нефтепровод Дружба
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