Больше санкций, хороших и разных!

Источник: aftershock.news

Чемпионат мира по санкциям продолжается: побеждает тот, кто наложит больше всех. Госдепартамент США декларирует: «Санкции затронут 70 процентов экономики России и 40 процентов её рабочей силы».



По словам недавнего госсекретаря Всея Америки, кавалера ордена Дружбы народов, всесторонние санкции преследуют цель улучшения отношений с Россией. Апофеозом дружбы, видимо, будет полномасштабная война.

Евросоюз, впрочем, не отстаёт. Недавно пригрозил Трампу: если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые повредят американским компаниям.

Из Москвы всё видится не менее живо и увлекательно. Основные темы выпусков новостей центральных средств массовой информации:

1) Почему санкции не принесут России вреда, а пойдут только на пользу?

2) Как пережить санкции?!

Санкции для «элиты» РФ — бездонная чаша всевозможных прелестных в своей непосредственности, очаровательных решений:

Например — скормить санкционные продукты скоту — прекрасная идея! Представляю себе сцену: сидит колхозник, жует буханку и наблюдает, как свиньи уплетают из корыта комбикорм из салями с моцареллой, залитой Божоли» и «Мерло»…

На фоне последних решений в США у отечественных чиновников новая мозговая атака — лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло всё такое нужное: айфоны, виллы, самолёты, яхты…

Российский бизнес и санкции – тема ещё одной мыльной оперы. Говорят, что Потанин из-за санкций потерял более 2-х миллиардов долларов. Если я скажу «бедненький», вы поверите в мою искренность?

Вообще-то, если Запад реально хотел бы напугать российскую самоназванную элиту, ему достаточно было пригрозить самой страшной антироссийской санкцией: перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров. Вот тут бы началась одновременно и всеэлитная паника и всенародное ликование…. Но задачи у Запада другие, к России отношения не имеющие.

В странах «золотого миллиарда» антироссийские экзерсисы превратились в инструмент решения внутренних проблем. Попытки России обратить на себя внимание вызывают у «наших западных партнеров» неподдельно раздражение: «Не приставай! Не до тебя сейчас! Не видишь, серьёзные пацаны разбираются…»

Так держать, «серьёзные пацаны»! Вас ждёт много интересного!

Моё мнение, которое не меняется с 2014го — никто так неустанно, круглосуточно и упорно не трудится над реиндустриализацией РФ, как «наши западные партнеры», никто больше, чем они, не борется за ликвидацию непропорциональной зависимости РФ от еврорынка. Санкции – очень нужный и своевременный пинок для разворота России в нужном направлении.

Развал СССР и русофобия окраин создала первичные условия для такого разворота. Надо честно признать - не будь этого развала и не будь этой русофобии — Россия до сих пор везла бы на себе воз присосавшихся к ней небратских недогосударств-паразитов, которые, как любые паразиты, никогда не будут любить свою жертву, ибо она для них — корм. А какое уважение может быть по отношению к корму?

Более того! Сами небратья, ломанувшиеся в объятия к англосаксам, оказались в непривычной для себя роли корма. Делают корм из небратьев англосаксы филигранно – колониальный опыт не пропьёшь. Корм теперь гордится тем, что он корм и даже согласен приплачивать за попадание на обеденный стол к хозяевам. В Прибалтике, например, идеально организован вывоз холопов в метрополию за счет самих холопов. Прибалтийские небратья в своём верноподданничестве переплюнули негров, которых вывозили с исторической Родины всё же насильно и за счёт рабовладельца.

C Россией же, как всегда, всё пошло не по плану. Яму, выкопанную «для русских нашими западными партнёрами», Россия приспособила под окоп и теперь, в ответ на толерантное европредложение пересмотреть, н предлагает перепоказать. Такое поведение обескураживает.

Попытки «разорвать в клочья» или хотя бы нагадить приводят совсем не туда, куда планировалось. Любое ограничение и любая проблема, инициированная Западом, заставляет неповоротливую российскую бюрократию поднимать задницу и решать проблему за счет внутренних резервов и имеющихся в наличии местных ресурсов.

Одним словом, «наши западные партнёры» и небратья, в едином порыве проклинающие СССР и радущиеся его развалу, проклинающие Россию и мечтающие о её развале, сами того не желая, предоставляют России цивилизационный шанс. Даже два шанса! Избавиться от нахлебников — русофобов и одновременно — избавиться от евроориентированного экспорта-импорта

Обе задачи – вполне достойные, решив хотя бы одну, нашему поколению не стыдно будет уйти на пенсию, если таковая ещё сохранится. Хорошо, если получится. Надо бы, чтобы получилось.

Пока идёт туго. Как у дедушки Ленина – «Шаг вперёд, два шага назад!»…. Грех дружбы с англосаксами висит гирями на ногах и тянет назад в 90е. Никто не задумывался над тем, что слова: запад, западня и западло — однокоренные? Те, кто не задумывался, не могут понять парадокс, почему Россия никогда не жила так плохо, как во времена дружбы взасос с англосаксами. Дружба с англосаксами — самая страшная санкция.

Грех дружбы с чертями … то есть, простите, с «нашими западными партнерами» приходится искупать, и не только молитвою. Назвал друзьями англосаксов – получи минус один к карме и минус триллион в закромах Родины. Теперь всем миром отрабатываем… Епитимью накладывают для духовного очищения, санкции — для материального.

Хотя по сути — ничего не поменялось. Запрещенные товары из Европы приходится покупать непосредственно у производителя в Китае, белорусские мариманы удивляют плодовитостью белорусских устриц и омаров, а ростовские трактора бьют мировые рекорды по экономии солярки во время посевной. 40 сортов колбасы и 60 сортов пива присутствуют. Ну а что денег не хватает… В СССР их тоже не хватало…

И вот в этих условиях «наши западные партнеры» питают странные иллюзии о скором пришествии вместо Путина и его команды, новых сговорчивых российских элитариев, которые будут круглосуточно платить и каяться. С чего такой оптимизм – решительно непонятно.

Мне довольно плотно приходится общаться с новым поколением граждан РФ, которое через 10 – 15 лет возьмет штурвал в свои руки. Так вот мальчиков «Коли-с-Уренгоя» среди них крайне мало. Гораздо больше тех, кто западные ценности в грош не ставит, ни с кем из «наших западных партнеров» ни о чем договариваться не собирается.

Я даже усугублю, наиболее боевая часть российской молодёжи нехорошо так посматривает, как дербанят жирных бюргеров «гости с Востока» и прикидывают – а не пойти ли по их стопам — не предложить ли обменять Западу спокойную жизнь без всяких «калиброобразных» сюрпризов на возврат того жалкого триллиона, который был выкачан из России за время правления либералов? Почему то мне кажется, что у них получится.

Сергей Васильев

Источник: nstarikov.ru