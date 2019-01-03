«Дураки гнали русских, я не гнал»: О великой дружбе народов СССР
Хочу поговорить о великой силе — дружбе, а более конкретно — о дружбе народов СССР, и в основном это будет касаться Советской Армии — школы жизни, наших советских университетов, кузницы кадров многонациональной страны, в которой мы имели честь жить, в армии которой имели честь служить.
В Казахской ССР
В Казахской ССР жилось привольно. Много интересных людей оказалось на тех землях в 70-80-х гг. Казахи и русские, немцы и белорусы, украинцы и чеченцы — все одной семьёй строили своё светлое будущее. Предки одних были высланы Сталиным, другие приехали по зову партии поднимать целину. И с каждым годом, действительно, жилось всё лучше и лучше.
И пусть мне не пудрят мозги хорошей ценой на нефть и прочими «объективными» внешними причинами успехов СССР, влитыми нам в уши с целью унизить наши достоинства и собственные силы!
Казахстан трудился дружно и профессионально, и все народы были счастливы и уверены в завтрашнем дне. Были отдельные уроды-националисты, в семье, как известно, не без них, но это были единичные случаи человеческого бешенства, от которого надо бы вовремя привить свои народы… Мы, интернационал пацанов, жили одной семьёй, одной командой.
Вместе играли в футбол — гоняли дотемна, вместе рубились в хоккей, играли в шахматы, дрались район на район и праздновали победы, боялись отмщения и подлавливали сами, наши родители — интернационал — нас лупили за все наши дела, вместе строили гаражи, дома, дачи, вместе пропадали на работе сутками, устраняя аварии на заводах и шахтах, учили нас в школах и университетах.
Мы все делали вместе и от этого у нас все получалось. Дружба народов — великая экономическая и социальная сила! У мальчишек, живущих такой кипучей жизнью, будущая служба в армии была на особом месте, почетном.
И не потому, что общество так воспитывало. Воспитание попадало на благодатную почву — мужчина должен быть сильным, это его природа, и мы это ощущали фибрами душ. В Советскую Армию провожали всем двором, встречали еще дружнее. А все пришедшие из армии становились сразу для нас взрослыми, а поскорее стать взрослым — заветная мечта всех ребят! Короткие, но емкие рассказы о службе впитывались, мечта поскорее попасть в армию крепла.
И никогда я не слышал о национальной проблеме в армии. Дружба народов — о ней даже не говорили, это было естественное состояние, как дыхание. Дыхание не обсуждают, просто дышат и все!
Молодость моя — Белоруссия
Потом была учеба в Белорусской ССР. Минск. Приемная комиссия. Председатель. «Вы приехали из Казахстана? Да таким, как вы, мы просто обязаны (!) давать место в общежитии». И дали, и учился спокойно 5 лет на 4 и 5, и потом здорово помог Белоруссии — восстановил загубленный перестройкой и последующей смутой международный проект, в общем-то подарил его своей стране! А это один из высших пределов и наслаждений для человека — дарить что-то целой стране.
И сделал это рожденный в великой империи добра ее плод, продукт влияния ее многонационального народа! Спасибо той стране и тому интернациональному советскому народу!
Чувствуете систему? Жильё давалось всем, кто приезжал из других республик. Страна давала возможность лучшим из лучших учиться и отдавать назад знания и умения. Тем и прирастала — уж я это точно знаю!
Дружба народов — это возможность учиться там, где ты можешь быть максимально полезным!
Общежитие. Год спал на кровати без матраса. Одно одеяло и сумка под головой — морально и физически «готовился» к службе в армии, хотелось прожить два года реально с полной выкладкой. «Рахметов», — сказал про меня один из проверяющих и не наказал коменданта общежития за такое по форме безобразие. Потом была Советская Армия.
Учебка
Сначала служба в РСФСР, учебная дивизия. Спортивную батарею выбрал сам. Почитайте книгу «Черви» Р. Флэнагана, и вы представите, куда я попал. Старшину называли «Зубом», качки-сержанты и какой-то блатной из Ростова — вот его помощники. С этим ростовчанином я потом завелся и долбанул его кулаком в грудь — его отнесло в сторону.
«Зуб» тогда ничего не сказал, но последнюю неделю учебки «Зуба» не было, а его заместитель-ростовчанин не давал мне спать трое суток — снимал с наряда и снова отправлял на развод.
Младший сержант из Караганды, казах, смог мне выделить 15 минут под страхом расправы — и этот короткий сон меня спас… Великое это дело — дружба землячества! Скажу только, что к концу учебки я преодолевал полосу препятствий по 1-му спортивному разряду, подтягивался на одной руке, за день в полном снаряжении (у, это немало груза) проходил маршем несколько десятков километров, когда лучшим другом был автомат — единственно на него можно было в прямом смысле опереться, перенести всю тяжесть груза и дать отдохнуть телу.
Да, еще можно вспомнить матрас ростовчанина на плече, за что он, собственно, и получил от меня удар «дыру-скворечник» в грудь… Короче, наша минская батарея почти в полном составе — около 70 новоиспеченных младших сержантов с очень высоким мнением о себе, а ведь почти все учились в одном из лучших вузов страны, да еще с накачанными мышцами и лычками на погонах — была направлена через несколько пересылок в ГСВГ (Группа советских войск в Германии — прим. ред.). Владимир, Горький, самолёт до ГДР, лесной аэродром (с попыткой нас «разукомплектовать» и выкидыванием из кузова «Урала-375» нахалов), пересылка.
Забытыми мы пробыли несколько дней на зеленой траве футбольного поля. Сухпай заканчивался у всех… и драку вызвали представители криминала, выходцы с Кавказа.
Последующее побоище стало массовым, и никто, я вам ручаюсь, не мог потом точно сказать, из-за чего же началась драка. «Сколько времени?» — спрашивали, и если кто показывал, то отбирали часы и меняли на еду у службы пересылки. Я и мой товарищ не отдали. Тогда подошли еще двое.
Ну, за нами не заржавело. Половина батареи — белорусы-минчане — подвалила одним мигом, качки и нахалы. А уж «весь Кавказ» был тут как тут… Помню только, что кого-то пинал ногами, кто-то бил меня в лицо, и помню руки с двух сторон — одни руки батарейцев, тянущие к себе, другие руки — кавказцев, пытающихся меня затащить к себе в толпу.
Драка закончилась как-то сама собой — из окна второго этажа близлежащего здания высунулась огромная рожа в берете ВДВ. Рожа заорала: «Б.., не закончите, сейчас мы выйдем». Все замерли в своих позах и потихоньку рассосались…
Прибыл в полк самоходной артиллерии с фингалом под глазом. А по ГСВГ уже ходили слухи о массовой драке между русскими и кавказцами. Но я-то знаю, что драка была завязана бандитами, а потом сработал принцип «наших бьют». Национальной вражды, как причины «междоусобицы», не было!
На фоне слухов о драке моя печать под глазом требовала объяснений. Когда я рассказывал о своём синяке, местные полковые кавказцы-деды одобрительно похлопывали по плечу — «молодец, джигит, друга защитил, часы не отдал бандитам». Майор, начштаба дивизиона, сразу меня определил к себе: «Такой мне нужен», — сказал он.
Что он имел в виду — мои знания по 9В59, спецЭВМ по расчету огня батареи или мой «заслуженный» фингал, — я и сейчас ответа не знаю. Но, скорее всего, моя армейская судьба определилась благодаря организованному мной сопротивлению бандитам, для которых национальный вопрос — лишь маска.
Способ един — награбить, разворовать, а последующими беспорядками все скрыть или узаконить, чувствуете общий механизм? Вот по такому механизму переворачивали нашу дружбу, и причина в экономике, а не в национальной нетерпимости.
Часть
Помкомвзвода старший сержант Гудок. Он научил, как вести себя и жить в полку, в строевой части, после учебки многое было вновь. Потом я «заборзел», что-то сказал ему вольное. Мне стало «стыдно» после того, как один авторитетный чеченец («Это бандит», — сказал мне товарищ из Азербайджана тихо на ухо) меня пропесочил словами: «Слушай, дорогой, тебя Гудок жизни среди нас научил, а ты так с ним…»
Я понял, что за науку жизни надо платить благодарностью. Эти слова чеченца стали руководством по жизни, потому сильные были слова от сильного человека, слова, за которыми могла последовать расправа и никто меня бы не спас.
Дошло раз и на всю жизнь. Настоящий Кавказ уважает честь.
Полигон
Потом был полигон и зима 84-85 гг. Первый серьёзный полигон с боевыми стрельбами. На полигоне все равны. Это как бы полеты, разбор которых после. Развод, выдвижение, занятие позиций по основному направлению стрельбы. Расчет поправок и стрельба. С наступлением темноты — морозные палатки. Та зима была для ГДР морозная — до -20 градусов. А сырость с морозом — это вообще невозможно выдерживать.
Две недели холода и днем, и ночью. Я, молодой сержант, был не готов к такой погоде. Рукава бушлата быстро закоптились, пропитались мазутом, грязью, и от постоянного трения руки выше ладоней стали все сплошь красными, а на морозе не было никакой возможности вымыть их холодной водой.
В палатках холод — угля было мало. Мой ДМК — десантный метеокомплект — нельзя было установить: в схваченную морозом землю не вогнать крепёжные штыри, мелкие винты закручивал ладонями, кончики пальцев были обморожены и еще потом долго покалывали, болели.
Спасли, в общем-то, те же самые кавказцы. Несмотря на категорические запреты (?) разводить открытый огонь, они с маниакальным упорством, чуть это было только возможно, нарушали приказы и пускали в свой малоразговорчивый вокруг костра круг и меня. Я отходил от мороза на несколько десятков минут…
Ребята со «всего Кавказа» смотрели на меня как-то добродушно и чуть ли не затаскивали в круг. Причина моих «страданий» от холода в том, что я стремился к 100% результату, а на морозе это делать было очень сложно.
В тот полигон однажды почти всю ночь протаскал один воду на кухню из проруби — остальные разбрелись по палаткам, и их даже ногами нельзя было выгнать на мороз. Причем валенок замочил, вот неудача… Но «теплая» вода утром всё же у полка была! (На следующем полигоне были и гвозди-двухсотки, и молоток для вколачивания их в землю в качестве крепления ДМК, был и уголь, предварительно запасенный, и предварительно выстиранный бушлат с несколькими подкладками на рукавах, отдираемых по мере загрязнения, легкие перчатки для тонкой работы с ДМК).
После того полигона меня не трогал уже никто. Более того, через некоторое время, когда мне доводилось водить в столовую наш взвод управления огнем, даже чеченцы застегивали воротнички для того, чтобы я дал команду на движение. А Гусейнов, мой товарищ из Баку, угрюмо шутил — скорее бы возвратился замкомвзвода.
«Разбор полетов» у общественности состоялся в мою пользу! Дружба народов победила — безумству храбрых поются песни всеми! Те же кавказцы как-то сказали: «Знаешь, почему мы тебя не прирезали? Ты был на виду у начштаба, а ни разу ему не пожаловался». Вот тогда я понял, что выносить сор из избы не следует, если игра ведется по правилам.
Настоящий, «реликтовый» Кавказ любит силу и уважает честь. В горах это сохранилось как-то получше, чем у нас, на равнине. Когда я делал 30 раз подъем-переворот и свою молодежь по образцу учебки натаскивал на нормативы — эту силу оценивали. Кавказ с его мерками и «старомодными» представлениями о жизни бесценен для нас сегодня! Дружба с ним заставляет где-то и подтянуться!
А когда кавказцев стало в полку меньше по административным причинам, то пошли сплошняком сломанные челюсти. Наличие сильных и немного других рядом сдерживает внутреннее насилие.
Мы делили все вместе и учились друг у друга — и тем были тогда неимоверно сильны! Однажды при зачистке полигона весь наш интернациональный полк до нитки промочил внезапный ливень.
Намокли все! Никто не спасся в чистом поле от дождя с небес. Смешное мокрое воинство потом сушилось несколько дней и кашляло несколько недель. Комполка не раз ругался по этому поводу — по сути, была подорвана боеготовность. Я же тогда подумал, что не было приказа снять одежду и затолкать в сапоги, остались бы сухими все!
ДМБ
Хороша была наша жизнь, наше сосуществование. Ему и будущее, мы хорошо друг друга дополняем! Интересные люди служили рядом. Например, Гусейнов. Вместе с ним «на губе» гоняли по всем нормативам гласным и негласным (грех, сознаюсь) находящихся под арестом. А потом, на аэродроме, улетая домой, Гусейнов и я сидели в темноте палатки рядом и с трепетом слушали рассказ одного бывшего нашего «подопечного» с осуждающими комментариями всей братвы.
Темнота нас не выдала… Потом, в Караганде, а наш самолёт туда из ГДР занесло, я отдал ему свои последние 3 рубля. Ему еще далеко до Баку, а мне тут «рядышком» оставалось!
А чего стоил ефрейтор Балтобаев — «Болт», узбек по национальности, наш связист. Маленький, но шустрый. На всех полигонах он с катушками был первым. Он дал урок собой — к выходкам специалистов, надежных людей, надо относиться снисходительно. Удивительной была его восточная проницательность, что на грани мистики…
А слова армянина, что говаривал «под собой надо всегда убирать», и чисто, без лишних разговоров убирал наш кубрик, трудно это не принять наукой. К своим обязанностям относился ответственно, за себя службу делать не давал, считал это позором. Очень расстроился, когда лейтенант не принял подарка от его родителей — посылку с сигаретами, кажется «Ереван». Я теперь понимаю, что это была одна из форм благодарности. Восток — дело тонкое…
Что творилось, что творится на моей земле…
«Зачем мне это надо?» — спрашивал меня один таджик, когда я заставлял его десятки раз рассчитывать поправки для стрельбы. «Нормативы надо выполнять», — был мой аргумент. Он потом считал эти поправки лучше всех своих земляков. Потом, следя за боями в Таджикистане, я его не раз вспоминал, видимо, не зря он у меня учился, может, своего врага, который пришёл в его дом, первым просчитал и… Дружба народов — не пустые слова, возможно, это кому-то подаренная жизнь!
«Дураки гнали русских, я не гнал», — сказал мне один казах в 2001 г. в поезде на пути к моей первой Родине. Потом я увидел совершенно другой город — ухоженный и чистый.
А что было в 1998 г. — грязь и еще раз грязь кругом. А может быть, к чистому и ухоженному городу пришли после того, как повесили в центре грязного города плакат со словами: «В ДРУЖБЕ НАРОДОВ БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА». Уверен, что так всё и было!
Алма-атинские события были первым в СССР межнациональным негативом. Как потом мне c виноватым видом рассказывал мой друг Дастан, многих на улицы выгоняли бородачи с ножами в руках. Уверен, что криминал тогда кашу заварил по заказу. Отрадно, что первыми именно казахи словами отрешились от своего гибельного начала. Ориентир на Дружбу — правильный путь!
Армия стала школой жизни, благодаря той реальной дружбе народов, что существовала в её владениях.
P. S. «Найти можно, только потеряв», — Путь Дао.
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Владимир Мороз, специально для «Русской Весны»
Источник: rusvesna.su
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Трудно написать позитив о нынешних временах -
но ведь получилось. Спасибо.
J UDOV
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“И никогда я не слышал о национальной проблеме в армии” что за бред, автор? А дальше по тексту вы о чём пишете? Кавказцы везде ведут себя одинаково, как только их становится ощутимо больше они тут же вспоминают, что они гордые горцы. Когда их меньше, абсолютно обычные парни, даже чеченцы бывают довольно милы.
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Друг, извини , поставил +, а хотел поставить — !
Не рад. J UDOV
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Дружба народов в СССР была у коммунистов только на бумаге. Чтобы это понять, нужно было проживать в одной из республик, только так можно было ощутить эту “дружбу”. Казахстан “трудился дружно и профессионально” на русских рабах, которых коммунисты гнали на освоение целины, стройки заводов и жилья для местных аборигенов.
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Интересная интерпретация. Видимо сами варились в этой сфере. Курили анашу однозначно. Там её много произрастает.
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Действительно бред господина Мороза, очевидно через свое замутненное ностальгией и временем сознание -“И никогда я не слышал о национальной проблеме в армии”. Вот именно в армии, особенно в 70-80-ых годах, нигде так четко и рельефно не бросалось в глаза, эта самая национальная проблема. В любой большой воинской части, все среднеазиаты и кавказцы срочной службы, сразу же образовывали свои “землячества” и всячески подчеркивали всем, даже старшим офицерам, эту свою этногорделивую принадлежность и обособленность, в первую очередь перед своими русскими сослуживцами.
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Гарий, nikolay !
Мужики, вы бытовуху не возводите в степень НАРОДОВ -
это разные вещи. Я сам жил в Молдавии (~ 1976 г.), слышал россказни
как перегораживалии улицы и били русских по морде – раз в 10 – 20 лет!
А до того жили как все люди, не душа в душу, но по – людски.
Не были русские в рабах. Хотя в начальниках ходили нацмены –
при русских замах (а вы как хотели?).
И чечен в советское время не было ни в Красноярске, ни в Свердловске,
ни в Кишиневе, ни в Ростове- я везде там жил.
А вы хотя бы в школу в советское время ходили ?
J UDOV