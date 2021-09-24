Артем Драбкин в прямом эфире о проекте “Подвиг 2-й ударной армии”
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Подходит к завершению цикл лекций на нашем канале, созданный в рамках проекта "Подвиг 2-й ударной армии".
Руководитель исследовательской группы «Подвиг 2-й ударной» Артем Драбкин рассказывает о выполненной работе.
Какие задачи стояли перед авторским коллективом?
В чем уникальность проекта?
Каковы перспективы мультимедийных исторических исследований, выполняемых командой исследователей?
Планируется ли еще подобные исследования?
Ответы на эти вопросы а так же вопросы связанные с проектом «Я помню» и новым проектом инициированном Департаментом культуры правительства Москвы «Слово солдата Победы» в нашем стриме.