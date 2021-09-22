В России ничего не строится для людей? А это тогда что?
Часто приходится читать о том, что в России не строятся новые социальные объекты. Мы решили проверить такое утверждение и сделали случайную выборку открытых в стране школ, детсадов и спортивных комплексов за 3 недели сентября. Покажем вам лишь некоторые из них, а ссылки на источники по каждому объекту вы сможете сами проверить на нашем сайте время-вперед.рус.
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