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В России ничего не строится для людей? А это тогда что?

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Часто приходится читать о том, что в России не строятся новые социальные объекты. Мы решили проверить такое утверждение и сделали случайную выборку открытых в стране школ, детсадов и спортивных комплексов за 3 недели сентября. Покажем вам лишь некоторые из них, а ссылки на источники по каждому объекту вы сможете сами проверить на нашем сайте время-вперед.рус.

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WwKR3IQz3_0
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