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Что фашисты собирались сделать с городом и горожанами? Вся правда о блокаде Ленинграда

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Сейчас тема блокады Ленинграда либо замалчивается, либо преподносится в своеобразном ключе. Якобы Ленинград надо было сдать, финны были хорошими, а Маннергейма объявляют чуть ли не спасителем Ленинграда. А все, что было плохого в Ленинграде – исключительно вина советской власти. Откуда взялась эта ложь? Были ли захватчики гуманными? Почему немцы так и не смогли войти в Ленинград? Какой план был подготовлен немцами на Ленинград и его жителей? Был ли шанс у русских выжить под финской властью? Правда ли, что пока город голодал, городская элита пировала и развлекалась? Всю правду о блокадных днях рассказывают историк, профессор СПБГУ Владимир Василик и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ezOkJUF7xnE
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