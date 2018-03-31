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Что ещё нужно сделать для того, чтобы снова стать Россией?

13:51. 31 марта 2018 Просмотров - 189 Один комментарий Опубликовал:

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Здравствуйте. Я из Мариуполя. Недавно в одной российской группе прочитал советы о том, как нам надо бороться с фашистской хунтой.

Какие-то странные люди рассказывают о методах партизанской борьбы, о том, как делать самовоспламеняющиеся коктейли и т.д. А у меня возник вопрос: зачем нам это? 

Сразу скажу, что я за Россию, вернее за то, чтобы мой город был в составе России, как и все годы с момента его возникновения на карте. Но вопрос в том, что наша борьба не имеет никакого смысла в тех условиях, в которые мы поставлены. Поясню почему.

Мариуполь, как многие другие города, проголосовал за ДНР. Потом его захватили фашисты Порошенко и НАТО. Один раз мы уже поборолись за то, чтобы войти в состав России, и сделали это, несмотря на репрессии, террор и информационную блокаду хунты и её местных приспешников. Нас уже и расстреливали, и сжигали, и давили бронетехникой, и бомбили градами. Что ещё нужно сделать для того, чтобы снова стать Россией, если сама Россия не собирается нас забирать как Крым? За что бороться?

За то, чтобы стать ДНР? Мы не против ДНР, но большинство людей не видит никакого смысла в этих республиках, которые не признала Россия. А уровень жизни в ДНР доведён до такого состояния, что вряд ли сейчас найдётся много желающих жить так, как, к примеру, ДНРовский Новоазовск. Все на заработках или в нищете. Многие едут к нам в Мариуполь, чтобы выжить.

Бороться за то, чтобы нас сжигали в торговых центрах? Так нас и так сжигают и убивают киевские фашисты. Бороться, чтобы нам врали в телевизоре? Так нам и так врут, только на украинской мове. Бороться, чтобы нас в очередной раз предали и продали? Так кто нас назовёт умными? Ужё учёные.

Бороться можно тогда, когда Москва официально бы нам сказала: «Мариуполь — это Россия. Мы победим». Но Москва говорит всё наоборот. В ВОВ партизанам на оккупированных территориях партийные работники передавали листовки с воззваниями бороться с фашистами и ждать освобождения. И оружие передавали и координацию партизан вели из центра. Кто из путинской «Единой России» написал хотя бы одно слово в поддержку местного сопротивления?

А я отвечу: никто!

 

Игорь А.*, Мариуполь

 

Источник: rusrand.ru

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Один комментарий»

  • 4801 773
    krikunoleg 31 марта 2018 в 16:51 Ссылка Пометить
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    Вообще то Мариуполь это Украина. С какой стати России оттяпывать часть Украины? Россия помогает.
    Можно возразить про Крым, но в Крыму наша военно-морская база, и туда рвались амеры со страшной силой. Хочешь не хочешь пришлось… Да и то не силой, а референдум проводить.

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