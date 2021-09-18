Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян, Д. Перетолчин
В гостях у Дмитрия Перетолчина доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян с лекцией о "мягкой силе" — силе, которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи. Эта лекция должна восполнить недостаток знаний о принципах ведения информационно-психологической войны в условиях глобального мира, где ментальные и когнитивные технологии значат не меньше, чем оружие.