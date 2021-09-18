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Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян, Д. Перетолчин

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В гостях у Дмитрия Перетолчина доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян с лекцией о "мягкой силе" — силе, которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи. Эта лекция должна восполнить недостаток знаний о принципах ведения информационно-психологической войны в условиях глобального мира, где ментальные и когнитивные технологии значат не меньше, чем оружие.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/7234BRZu4XETk…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B3iaZwxl4cw
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