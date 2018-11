Операция "Moncloa"

Операция «Moncloa»

Приложения:

Описание кластеров

советским

Хакеры из "Анонимус" опубликовали документы британской операции "Монклоа", которая связана с созданием по всей Европе сети резидентур и агентов влияния направленных на борьбу с "подрывным влиянием России".Описывается одна из локальных операций в Испании, а также дана краткая характеристика уже развернутой разведывательной сети с перечислением участников, целей и задач.По неизвестной редакции причине в российское информационное пространство пока не прорвалась широко обсуждаемая на европейских интернет ресурсах информация хакерской группировки «Anonymous», которая еще в начале ноября опубликовала https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all/ большой объем британских секретных документов о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации английских спецслужб. Так как объем документов действительно впечатляющий, редакция считает себя обязанной ознакомить с ним российского читателя, планомерно осуществляя перевод и анализ информации «Anonymous».Сегодня мы публикуем первую часть материалов, которые показывают, что по заданию и на деньги Правительства Великобритании английскими спецслужбами по всей Европе создана разветвленная сеть нелегальных резидентур, состоящих из агентов влияния. Они под предлогом борьбы с «российской дезинформацией» должны выполнять задания Лондона по вмешательству во внутренние дела своих стран. Кроме того, английские секретные агенты (а это местные политики, военные, «ученые» и журналисты) обязаны придумывать «доказательства» вмешательства Москвы в европейские дела и «кулуарно» доводить до руководства своих стран необходимость поделиться кусочком суверенитета с Лондоном.Интересно, что в официальной заявке на британский грант четко прописана цельТакая вот классическая коварная английская многоходовочка: убедить весь мир, что Москва на него напала, предложить свою помощь в борьбе с ней, и под этим соусом колонизировать бывших союзников по ЕС. А вы говорите несостыковки по «Скрипалям»… Резидентуры у них обозначаются красивым словом «кластеры», но вот их личный состав держится в строжайшем секрете. Точнее, держался, пока хактивисты их не взломали. Называется вся эта структура «Integrity Initiative».В общем, не будем томить читателя. Знающим английский язык советуем в первую очередь ознакомиться с примером молниеносной спецоперации испанского «кластера» под названием «Moncloa» (Источник 1 https://imgur.com/oSHZ5Zz , Источник 2 https://ru.scribd.com/document/392195691/Moncloa-Campaign-6-AttTwitter-08-06-18 ), когда буквально за полдня ему удалось предотвратить назначение Директором Департамента национальной безопасности Испании неудобного Лондону политика Педро Баньеса. Жестко и без фигового листка «российской угрозы», якобы для борьбы с которой «кластер»;создавался.Для всех остальных прилагаем перевод операции по вмешательству англичан в суверенные дела Испании и перевод https://ru.scribd.com/document/392195321/Cluster-Roundup-Jul18%20 описания «кластеров»:——————————————————————————————————————————————————————————Дата: 7 июня 2018 г.Руководители:Испанский кластер:- Nico de Pedro (leader)- Borja Lasheras- Quique Badia-MasoniБританский кластер:- Chris Hernon- Simon Bracey-Lane- Ben RobinsonИспанское отделение StopFake:- Alina MosendzСербский кластер:Jelena MilicПолдень: испанский кластер ИИ узнал, что хорошо известный прокремлевский рупор Педро Банос в эти выходные (09.06.2018) должен быть назначен Директором Департамента национальной безопасности Испании, который работает в тесном взаимодействии с офисом премьер-министра и является очень влиятельным на формирование политики страны органом.14:00: руководитель испанского кластера поднимает по тревоге остальных членов кластера и подготавливает досье для информирования основных испанских медиа. Кластер начинает кампанию в Twitter (см. прил. 1), пытаясь предотвратить назначение.15:45: руководитель испанского кластера срочно связывается с британским кластером, который активирует сеть ИИ для того, чтобы создать международную поддержку кампании в Twitter. Британский кластер создает группу в мессенджере WhatsApp (см. прил. 4) для координации реакции в Twitter, получает контакты в Twitter, чтобы распространить озабоченность и подвигнуть людей «ретвитить» материал. Публикует материал, написанный руководителем испанского кластера Нико де Педро на испанской версии вэб-сайта StopFake, который также «ретвититься» ключевыми влиятельными фигурами.Кластер посылает материал в газеты El País и El Mundo (см. прил. 3) для публикации, а также срочно связывается со своими контактами в посольствах Великобритании и Франции.Итог: К 19:45 испанский кластер отмечает, что развернутая кампания подняла существенный шум в Твиттере (см. прил. 2). Контакты в Социалистической партии подтвердили, что указанная информация дошла до премьер-министра. Некоторые испанские дипломаты также выразили свою озабоченность. В конце концов, и Народная партия, и Гражданская партия (Ciudadanos) попросили премьер-министра остановить назначение. https://twitter.com/jitorreblanca/status/1004711279536300032 (к 19:00 Начо собрал почти 600 «ретвитов»)Примеры выраженной озабоченности влиятельными лицами:(Пролистайте ниже, чтобы увидеть как Народная и Гражданская партии просят правительство остановить назначение)Ретвитнули:- Bob Seely – член Парламента, [2839 Followers]- Dan Kaszeta, специалист в области безопасности Центра ядерной, химической и биологической обороны [11.8K Followers]- Paul Canning, журналист [2,968 Followers]- Alexander Clarkson, лектор Королевского колледжа Лондона по германским и европейским исследованиям [12.7k Followers]- David Leask, журналист, [16.2K Followers]- David Clark, бывший советник Форин Офиса [1433 Followers]- Veiko Spolitis, учащийся аспирантуры [7932 Followers]«Первый зарубежный кластер ИИ, созданный в январе 2017 г., который возглавляется академиком, работающим в исследовательском центре CIDOB в Барселоне. Вводный семинар указанного кластера был профинансирован штаб-квартирой НАТО и был нацелен на освещение российского пагубного влияния в Восточной Европе и Северной Африке. Второй семинар был проведен на базе исследовательского центра ECFR в Мадриде для того, чтобы сбалансировать географическое покрытие кластера. Указанный кластер состоит из научных работников, журналистов, госслужащих и военных, а также представителей некоторых политических партий. Основным средством воздействия кластера является написание исследований и статей, подготовленных независимыми журналистами, например, сотрудниками газет типа ElPais, на основании материалов, анонимно предоставленных кластером. Кластер подготовил обширное исследование по вопросам влияния России на Каталонский референдум и был конфиденциально распространен влиятельным лицам Испании, включая офис премьер-министра, а также через сеть ИИ по всей Европе.»«Первый контакт во Франции состоялся в начале 2016 г. с представителями Центра анализа и стратегии Министерства иностранных дел Франции, которые предоставили функционерам ИИ возможность провести брифинг для сотрудников Министерств иностранных дел, обороны и спецслужб, задействованных в работе по российскому пагубному влиянию на французскую политическую систему. По рекомендации ИИ, МИД Франции профинансировал программу в парижском институте IFRI по исследованию российского влияния. ИИ продолжает неформально передавать в CAPSсоответствующие материалы, а МИД Франции приглашает сотрудников ИИ принимать участие в его публичных и закрытых мероприятиях, посвященных российской дезинформации. Отдельно следует отметить, что кластер организован независимо от правительственных структур на базе некоммерческой организации, и возглавляется лицом, читающим лекции в HEDN. Она имеет узкую сеть информированных специалистов, интересующихся влиянием России в Центральной и Восточной Европе, в т.ч. во Франции. Основным средством воздействия кластера является статьи и исследования журналистов и ученых по политическим вопросам. Член кластера, являющийся профессором Сорбонны, подготовил исследование по российскому влиянию на французскую политическую систему. Вторым методом деятельности кластера является распространение соответствующих идей через дискуссионные клубы по международным вопросам, расположенных в провинциальных городах в 200 км от столицы. Также имеется академическая связь с Университетом Лоррены, где кластер проводит исследование по российской дезинформации. Руководитель кластера регулярно приглашается на заседания соответствующих групп в CAPS.»«Кластер возглавляется известным академиком, не так давно ушедшим на пенсию из SWP, а также взаимодействующим с исследовательским центром Zentrum Liberale Moderne, недавно созданным бывшим депутатом Бундестага. Развитие кластера было основано на работе специалиста по общественным отношениям из Великобритании, периодически проживающим в Берлине. Ранее в этом году указанный специалист подготовил исследование по российскому влиянию в Германии на английском и немецком языках. Немецкоязычная версия была распространена среди немецких политических кругов, в т.ч. в офисе Канцлера. Английская версия была распространена через всю сеть кластеров. Исследование постоянно дополняется с прицелом на подготовку двух версий: для внутренней и международной аудитории. Кластер также поддерживает подготовку исследований по особой уязвимости Германии по отношению к российскому влиянию. Глубина этой уязвимости и интенсивность российских попыток делают Германию очень сложной, как и очень важной целью для работы ИИ.»«Недавно созданный кластер возглавляет итальянский профессор, который также связан с итальянским Атлантическим Комитетом. Он и его коллеги недавно подготовили исследование по российскому влиянию на недавние выборы в Италии, а в данный момент работают над исследованием по уязвимости Италии к российскому влиянию. Главным методом распространения влияния кластера является использование отдельных лиц из академической среды, а также через возможности заседаний Атлантических клубов, которые обсуждают международные дела на заседаниях в различных городах Италии. Чувствительность текущей политической обстановки, а также возросшее российское влияние на политические партии означает, что кластер должен развиваться с предельной осторожностью, находя идеальные возможности для оказания положительного влияния.»«Греция является особенно чувствительной страной, операции в которой должны соответствовать имеющимся политическим и экономическим преобразованиям. Это, а также её история, делает Грецию особенно уязвимой перед лицом российского влияния и дезинформации. По сути, наш греческий кластер развивается по своему уникальному пути. У нас есть две полностью независимые друг от друга группы, деятельность которых координируется из Лондона. Афинская группа состоит из журналистов, которые действуют предельно осмотрительно, и их главными оружиями распространения влияния ИИ являются статьи и вэб-сайты. Они подготовили хорошее исследование российского влияния в Греции через олигархические каналы. Вторая группа базируется в Университете Салоников, где профессор организовал службу мониторинга СМИ, отслеживающую статьи по российскому влиянию и измеряющую общественное отношение к России. Их первым достижением стало исследование по реакции Греции на «дело Скрипаля». Влияние распространяется через академические публикации и курсы. Могут быть сформированы другие автономные группы.»«Мы создали кластер на базе Гаагского центра исследований безопасности, поддержанный голландским Министерством обороны и запущенный на большой конференции летом 2017 года. К сожалению, данная инициатива ни к чему не привела в связи с политической конъюнктурой внутри исследовательского центра, уволившего руководителя кластера и заставившего его искать альтернативное место работы в SHAPE NATO. Сейчас мы находимся в процессе создания нового кластера через возможности его бывшего руководителя и представляя «Institute for Statecraft» в Голландии. В настоящее время работа кластера координируется из Лондона.»«Литва стала особенно важной в нашей сети в связи с её опытом работы против российского пагубного влияния и дезинформации. В настоящее время мы имеем четыре центра экспертизы в Литве. С 2015 года мы имеем тесные связи с командой по стратегическим коммуникациям вооруженных сил Литвы, в настоящее время при поддержке Министра обороны Литвы, предоставляющего свои экспертные оценки для обучения членов наших зарубежных кластеров эффективным методам борьбы с российской активностью. Мы инициировали связи указанной команды с 77-й бригадой ВС Великобритании, в результате чего британские военные взяли на вооружение литовские методы. При поддержке Министерства иностранных дел Литвы мы организовали исследовательскую группу на базе Вильнюсского института политического анализа, которая готовит исследования по новым аспектам российского пагубного влияния. Мы финансируем сеть «Эльфов», созданную для противодействия российским «троллям» и помогающую другим кластерам создать подобные организации в их странах. Также через литовский МИД и контакты в Государственной библиотеке мы развили хорошие рабочие отношения с Университетом Витаутаса Магнуса в г. Каунас. Это связывает нас с Центром Андрея Сахарова, через который мы можем получить доступ к российскому гражданскому обществу, а также к экспертам, которые разрабатывают новые способы анализа социальных медиа. Эти четыре центра экспертизы впредь будут координироваться нашим давним членом «Institute for Statecraft» из Литовской государственной библиотеки.»«В Норвегии, при поддержке коллег из Норвежского Атлантического комитета, мы организовываем наш кластер в Осло, которым будет руководить бывший госслужащий. Этот кластер связан с независимой НПО, работающей с гражданским обществом в г. Тромсо и действующей на крайнем севере, так как характер российского влияния в Норвегии в столице и на севере отличается и требует различного подхода.»«Вначале мы хотели создать свой кластер на Западных Балканах, однако вскоре осознали, что государства региона, даже несмотря на желание взаимодействовать друг с другом, не допустят, чтобы кто-то воспринимался как главный. Следовательно, мы будем создавать кластеры в каждой отдельной балканской стране, связывая их в региональную сеть. И в Сербии, и в Черногории мы работаем с местными представительствами Ассоциации атлантического договора. Руководители кластеров в настоящее время подготавливают программу предложений по развитию активности, которую предоставят нам на рассмотрение, а также готовят аналитические записки по ситуациям в их странах, касающихся российского влияния и дезинформации.»«В настоящее время мы проводим встречи с экспертами из указанных стран для того, чтобы определить потенциальных членов кластера и его руководителей. В Латвии мы также контактируем с представительством НАТО, а в Эстонии с Таллиннским техническим университетом. В Швеции мы уже определили академика, который возглавит кластер, а также работаем с FOI, для того, чтобы получить результаты для всей программы от его экспертной работы по России.»«Нашим основным партнером с момента запуска программы в 2015 г. был Институт европейских исследований Свободного Университета Брюсселя. В дополнение к обеспечению нас жизненно необходимым академическим базисом, давая нам высокий авторитет и значимость через свои исследования, программу обучения, конференции и политические бумаги, Институт фактически является нашим брюссельским кластером. Его работа сделала изучение дезинформации и пагубного влияния полноценным предметом научного исследования. Через Институт ИИ напрямую связан с Восточным центром стратегических коммуникаций ЕС, лабораторией дезинформации ЕС и Европейским Парламентом. Институт также поддерживает наше сотрудничество с Штаб-квартирой НАТО, международной конфедерацией офицеров резерва НАТО (CIOR), Ассоциацией Атлантического договора и Парламентской ассамблеей НАТО. Перечисленные международные организации поддерживают программу, в особенности посредством распространения материалов ИИ и предоставляя доступ к влиятельным лицам. Через Институт наша программа также получает доступ к известным национальным исследовательским центрам, таким как Egmont, ChathamHouse, Clingendael и т.п.»«Отслеживая народную «тихую» революцию в Армении, мы изыскиваем возможности безопасной организации кластера ИИ в республике. Одним из членов «Institute for Statecraft» является гражданин Армении, который выступает в качестве неформального советника нового премьер-министра, Министерства иностранных дел и Агентства национальной безопасности. В настоящее время он изыскивает возможности организации кластера, а руководителем планирует назначить своего друга – журналиста. Деликатная политическая ситуация требует, чтобы мероприятия проходили с предельной осторожностью.»«Агрессивность российской политики в ключевых странах региона (включая Сирию) и её важность для поддержания российского влияния в Европе обязывает нас включить указанный регион в программу. У нас есть небольшая исследовательская команда в Иордании, объединяющая политических аналитиков и журналистов, специализирующихся на расследованиях, которые хорошо настроены по отношению к Западу и готовы противодействовать распространению российского влияния в регионе. У нас есть специалист по Северной Африке, Сахелю и Магрибу (бывший корреспондент североафриканского бюро Financial imes), который отслеживает распространение российского влияния в указанных регионах и его последствия для Европы. Работа этих лиц предоставляет очень интересную и полезную информацию относительно российской стратегии на БВСА, включая Иран и Персидский Залив, которая также имеет значение для понимания российских отношений с США, Великобританией и Европой. Недавний визит в Израиль показал необходимость принимать во внимание и израильское отношение ко всему происходящему. В настоящее время мы устанавливаем, какие израильские исследовательские центры и медиа ресурсы могут быть использованы нами безопасно в свете нынешней израильской политики.»«Российское вмешательство во внутренние дела Молдавии делает организацию кластера в этой стране очень важной, как и создает экстремально тяжелые условия для безопасности его деятельности. Мы уже нашли потенциального руководителя кластера, проницательного политического аналитика, которого мы знаем и которому мы доверяем. Он предоставил нам несколько инсайдерских материалов по ухудшению ситуации в стране, и в настоящее время работает над тем, как создать кластер, избежав привлечения внимания действующих властей.»«Мальта является одним из основных каналов, через которые в Европе распространяется российское влияние посредством коррупции, организованной преступности и отмывания денег. Российские интересы обычно представлены через азербайджанские интересы и интересы других стран бывшего СССР. Это делает Мальту очень сложной страной для нашей работы. Мы осмотрительно работаем с родственниками недавно убитых журналистов и с владельцем местной газеты, чтобы выяснить, как организовать кластер для противодействия влиянию России и её союзников.»«Украина, как и Литва, вносит существенный вклад в нашу программу через экспертизу «с передового края борьбы» и активные образования. Вместо организации кластера в указанной стране мы координируем наши действия с Украиной из Лондона, постоянно посещая её. Мы работаем вместе со Stopfake в целях выявления именно российской сфабрикованной визуальной информации, а также в целях развития программы по распознаванию для школьников, чтобы защитить общество от дезинформации. Указанная программа может быть широко применена по всей Европе, и мы также работаем над этим проектом совместно со Свободным университетом Брюсселя, Университетом Честера, Таллиннским техническим Университетом и Советом по уверенности в информации Великобритании. Мы также работаем с Центром исследования современных конфликтов ‑ группой офицеров запаса, которые являются экспертами по российской «гибридной войне» и интеграции информационной войны в кинетические операции. Мы дважды привозили эту группу в Великобританию, где они были бесценны для обучения британских военных специалистов российским взглядам на ведение подобных войн. В настоящее время мы находимся в стадии обсуждения совместных проектов с Центром изучения демократии (частично спонсируется МИД ФРГ).»«Так как Чехия отлично охватывается исследовательским центром «Европейские ценности» мы не видим особого смысла в создании здесь своего кластера. В то же время мы считаем, что будет гораздо дешевле просто сотрудничать с указанным Центром и поддерживать его проекты. Тем не менее, учитывая нынешнюю траекторию чешской политики, в будущем мы пересмотрим свое решение.»«ИИ имеет возможность развить программу и на территории Северной Америки на базе филиала «Institute for Statecraft», который называется «The Institute for Statecraft and Governance», имеет офис в Округе Колумбия и в настоящее время проходит процедуру регистрации в соответствии с американским законом 501 с 3 как некоммерческая организация. Учитывая, что Вашингтон и так прекрасно охватывается такими организациями как ACUS, CEPA и т.п., филиал был основан только из-за того, что у нас была такая возможность. Наше предварительное расследование показало, что указанная возможность была как желанна, так и замечательно выполнима. Серьезная необходимость в кластерах имеется в других крупных городах США.»«Мы находимся в начальной стадии установления контактов в указанных странах с целью создания кластера в каждой из них.» https://okolokremlya.ru/content/5130 – цинкКак не трудно заметить, данный документ наглядно демонстрирует, что подходы к пропаганде и борьбе сроссийским влиянием в Европе не сильно изменились со времен прошлой Холодной войны.PS. Порадовало наличие в числе причастных "Центра Андрея Сахарова" https://www.sakharov-center.ru/

Источник: colonelcassad.livejournal.com