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Сергей Сигачёв. Турбоход «Советский Союз»: немецкая и советская биография (1923-1982)

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В послевоенные годы на Дальневосточной морской линии (Приморье – Камчатка) 23 года стоял крупнейший пассажирский лайнер Союза, который имел такое же название, как и страна – «Советский Союз». Но его биография – поистине уникальна, ведь до войны этот лайнер принадлежал Германии и пережил как Веймарскую республику, так и Третий рейх. Конец войны он встретил потопленным на Балтике, но был поднят и передан СССР.

О долгой и драматичной биографии этого корабля, наполненной неожиданными поворотами судьбы и преображениями облика, расскажем вам в данном ролике.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hRdQT5nZn-o
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