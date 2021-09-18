Сергей Сигачёв. Турбоход «Советский Союз»: немецкая и советская биография (1923-1982)
В послевоенные годы на Дальневосточной морской линии (Приморье – Камчатка) 23 года стоял крупнейший пассажирский лайнер Союза, который имел такое же название, как и страна – «Советский Союз». Но его биография – поистине уникальна, ведь до войны этот лайнер принадлежал Германии и пережил как Веймарскую республику, так и Третий рейх. Конец войны он встретил потопленным на Балтике, но был поднят и передан СССР.
О долгой и драматичной биографии этого корабля, наполненной неожиданными поворотами судьбы и преображениями облика, расскажем вам в данном ролике.