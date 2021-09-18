Библейский сюжет. Кондратий Рылеев. "Претерпевший до конца спасется"

Последнее свое стихотворение перед казнью, Кондратий Федорович сумел написать на кленовом листке и передать в соседнюю камеру Алексеевского равелина князю Евгению Оболенскому. "О, милый друг, как внятен голос твой…"

Обращение великих художников к Библии никогда не заканчивалось только иллюстрацией того или иного сюжета Вечной Книги. Оно всегда предполагало личное осмысление. Художник выбирал библейскую историю, чтобы рассказать о себе, о своем времени, чтобы глубже постичь смысл происходящего.

Язык образов Святого Писания был универсален и понятен для всех. Но теперь для нас этот язык наполовину забыт. Мы уже не можем так ясно, с листа, читать всё, что говорили в своих произведениях художники, поэты, композиторы и писатели прошлого. Мы более опираемся на чувственное восприятие, которое все же является только частью замысла, его внешней стороной.

Программа "Библейский сюжет" – попытка соединить "прекрасного разрозненные части", по-другому взглянуть на всемирно известные произведения искусства, рассказать о судьбе их создателей.

Автор и ведущий программы – Дмитрий Менделеев, журналист, специализируется на христианской теме.