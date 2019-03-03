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О национальном поэте Кондратии Рылееве. Александр Пыжиков

20:49. 3 марта 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Фигура видного декабриста, казненного в Петропавловской крепости, канонизирована в советский период

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Историография той поры подавала Рылеева – истинным патриотом, почитателем родины. И с этим действительно можно согласиться, если бы не одно уточнение: какую именно родину воспевал пламенный поэт? Его немецкое происхождение, как может показаться на первый взгляд, тут совершенно ни при чем (по матери он Ессен). Кондратия Федоровича очень вдохновляли малороссийские и польские дали.

Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его литературным наследием. Специалистами уже давно замечено: поэтические манеры декабриста воспроизводили стиль известного польского стихотворца Немцевича, а рылеевские «Думы» – это подражание польским поэмам последнего. Рылеев с удовольствием совершал поездки по украинским городам и весям (например, на протяжении 1822 года), знакомился с местными традициями и языковыми диалектами, разрабатывая тему борьбы свободы с самовластьем. Разумеется, все светлое и лучшее было связано с украинской стороной, а гадость и подлость – с московской.

Именно на этой идейной основе построен рылеевский «Войнаровский». Важное место в сюжете отведено истолкованию образа Мазепы. Тонкими штрихами заклятый враг России преподносится в героическом ореоле, совершенно не чувствуется его осуждения. Неслучайно в уста мятежного гетмана Рылеев вкладывает лозунг о борьбе свободы с самовластью (читай Москвой). С явным удовлетворением в поэме характеризуется политика Мазепы, нацеленная на благо Украины, гетманские заботы о казачестве.

Аналогичные сюжеты и в других произведениях. Например, в незавершенной поэме «Наливайко» о казачьем атамане, который преклоняется перед древней киевской историей. Все действия Наливайко мотивируются стариной, а его монолог о величии родины (т.е. киевщины) обращен к старцу-исповеднику Киево-Печерского монастыря. Еще в одной поэме «Гайдамак» перед нами вновь Мазепа, но если в «Войнаровском» действует гетман, то тут рассказывается о молодом Мазепе, начинавшем пажом при дворе польского короля. В этом же русле следует и трагедия «Богдан Хмельницкий». Как известно, этого деятеля отрядили олицетворять русско-украинскую дружбу после предательства Мазепы, хотя «наш» Богдан по уровню ненависти к России тому не уступал, что, видимо, ободряло Рылеева.

P.S. Возвышенное отношение к Малороссии – «родимое пятно» декабристских кругов. То же самое отличало творчество А.А. Бестужева-Марлинского, В.Ф. Одоевского, В.К. Кюхельбекера, В.Ф. Раевского, Ф.Н. Глинки. Интересно, с чего бы это?

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Книги Александра Пыжикова

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-natsionalnom-poete-kondratii-ryleeve-aleksandr-pyzhikov

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