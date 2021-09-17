Станислав Сопов. “Память на скалах”: экспедиция “Заполярье-2021″
В августе этого года состоялась мемориальная экспедиция в Мурманскую область, которая была организована группой «Прерванный полет» совместно с Мурманским отделением профсоюзов авиадиспетчеров России и информационной поддержкой канала "TacticMedia".
О том как она проходила, о целях и задачах группы "Прерванный полет" смотрите в нашем ролике.
В память о летчике Евгении Качевском, отомстившем за Бориса Сафонова: https://youtu.be/-ITcJzxXZXo
Сайт проекта "Прерванный полет": https://airheroes.ru/