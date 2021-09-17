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Станислав Сопов. “Память на скалах”: экспедиция “Заполярье-2021″

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В августе этого года состоялась мемориальная экспедиция в Мурманскую область, которая была организована группой «Прерванный полет» совместно с Мурманским отделением профсоюзов авиадиспетчеров России и информационной поддержкой канала "TacticMedia".
О том как она проходила, о целях и задачах группы "Прерванный полет" смотрите в нашем ролике.

В память о летчике Евгении Качевском, отомстившем за Бориса Сафонова: https://youtu.be/-ITcJzxXZXo
Сайт проекта "Прерванный полет": https://airheroes.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ffRrflJjvyk
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