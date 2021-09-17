Германия + Россия. Откуда начнётся духовное возрождение
Откуда начнётся духовное возрождение?
Европа больна… Критический уровень разрушения традиционных ценностей и замена коренного населения мигрантами поставили немцев перед вопросом о выживании нации. Готова ли страна подхватить альтернативную концепцию развития государства и какой она может быть? Все ли жители западных стран поддерживают ЛГБТ движения и если нет, то сколько осталось здравомыслящих? Связано ли историческое название восточной части Германии «Пруссия» с единым наследием Руси и что предстоит сделать России и Германии для благополучия мира? Об этом и много другом смотрите в интервью с лидером движения «ГЕРУССИЯ».
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0:04 Пророчество, которого боятся англосаксы. Германия – часть Руси.
6:21 Все ли европейцы поддерживают гей-парады? Абхазия – хранитель традиционных семейных ценностей.
10:02 Замена коренного населения Германии мигрантами. Разложение нравственности в Европе готовилось за сотню лет.
16:59 Англосаксы готовились напасть на СССР сразу по окончанию ВОВ.
23:16 «Стерилизовать все оставшееся население Германии». Кто хотел уничтожить немецкое население?
27:03 Что такое «Дубы Гитлера». Вешали несогласных.
29:06 Возрождение немецкого национального духа. Политическая партия патриотов – «Альтернатива для Германии».
35:01 Миссия России перед Миром. Концепция развития человечности.
Вячеслав Васильевич Сейвальд:
Аналитик, общественный деятель, Русско-Германский патриот, тренер, предприниматель и лидер движения "ГЕРУССИЯ".
Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир"
- Учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира",
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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Германо-русское начало будет из Ирана. Забыли совсем про порт в Калининграде. Очень много песка нужно выровнять. Освободят блокаду Ирана от нерусской кабалы, и начнется уважение к великим нациям созидания.