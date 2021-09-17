Откуда начнётся духовное возрождение?

Европа больна… Критический уровень разрушения традиционных ценностей и замена коренного населения мигрантами поставили немцев перед вопросом о выживании нации. Готова ли страна подхватить альтернативную концепцию развития государства и какой она может быть? Все ли жители западных стран поддерживают ЛГБТ движения и если нет, то сколько осталось здравомыслящих? Связано ли историческое название восточной части Германии «Пруссия» с единым наследием Руси и что предстоит сделать России и Германии для благополучия мира? Об этом и много другом смотрите в интервью с лидером движения «ГЕРУССИЯ».

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0:04 Пророчество, которого боятся англосаксы. Германия – часть Руси.

6:21 Все ли европейцы поддерживают гей-парады? Абхазия – хранитель традиционных семейных ценностей.

10:02 Замена коренного населения Германии мигрантами. Разложение нравственности в Европе готовилось за сотню лет.

16:59 Англосаксы готовились напасть на СССР сразу по окончанию ВОВ.

23:16 «Стерилизовать все оставшееся население Германии». Кто хотел уничтожить немецкое население?

27:03 Что такое «Дубы Гитлера». Вешали несогласных.

29:06 Возрождение немецкого национального духа. Политическая партия патриотов – «Альтернатива для Германии».

35:01 Миссия России перед Миром. Концепция развития человечности.

Вячеслав Васильевич Сейвальд:

Аналитик, общественный деятель, Русско-Германский патриот, тренер, предприниматель и лидер движения "ГЕРУССИЯ".

Александр Евгеньевич Усанин:

- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,

- Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир"

- Учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира",

- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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