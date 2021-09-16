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Китайский дрон с ПЗРК и другие

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Китайский концепт противовоздушного наземного дрона.
Вместо пушек, пулеметов и ПТУРов, предлагается ставить 2-4 ПЗРК. Эффективность стрельбы не уточняют.
Полноценно презентуют машину на авиасалоне в китайском Чжухае, который пройдет в конце сентября-начале октября этого года.
Помимо этого дрона, будут представлены и новинки воздушного дроностроения.

Еще из недавних новинок наземных дронов.


Концепт большого дрона ПВО.






Немцы уже давно сделали это шасси и последние пару лет усиленно экспериментируют с различными модульными насадками.






































РФ достаточно своевременно вступила в эту гонку и уже сейчас имеет достаточно неплохой задел для дальнейшего развития этого вида техники, тем более, что если возможность оперативно обкатывать новинки в боевых условиях, как это было с тем же "Уран-9", который участвовал в боевых действиях, что позволило выявить целый ряд недостатков, которые с учетом сирийского опыта устраняли.

Со временем, когда будут преодолены детские болезни роста, свою нишу на поле боя машины этого типа безусловно найдут, хотя конечно о вытеснении обычной бронетехники с человеческими экипажами речь пока не идет, скорее это специальное дополнение для обычной бронетехники, которое, возможно, через десятки лет, будет восприниматься в качестве "дедушки роботизированных танковых войск". Примерно как Рено-FT относительно современных ОБТ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7062187.html
Метки: дроны, Китай, пво, ПЗРК, роботы
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