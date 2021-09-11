11.09.2001
01. 11 сентября. Покрытая пылью Марси Бордерс в офисном здании после обрушения одной из башен Всемирного торгового центра
02. 11 сентября. Выживший Эдвард Файн прикрывает рот, когда идет через завалы после обрушения одной из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
03. 11 сентября. Выживший сидит возле Всемирного торгового центра
04. 11 сентября. Спасатели эвакуируют человека через завалы и завалы после обрушения одной из башен Всемирного торгового центра
05. 11 сентября. Гражданские лица покидают район после терракта
06. 11 сентября. Люди убегают из зоны терракта
07. 11 сентября. Пожарные идут к одному из зданий Всемирного торгового центра, прежде чем оно рухнуло
08. 11 сентября. Стена пыли и дыма несется по улицам, когда рушится одна из башен Всемирного торгового центра
09. 11 сентября. Заваленная обломками скорая помощь горит после обрушения первой башни Всемирного торгового центра
10. 11 сентября. Люди смотрят, как горит Всемирный торговый центр
11. 11 сентября. Люди смотрят, как горит Всемирный торговый центр
12. 11 сентября. Жители Нью-Йорка неподвижно и молча стоят на борту первого парома на Статен-Айленд, который подошел к Манхэттену после атаки на Всемирный торговый центр