Дмитрий Юрков. От «Бункеров Сталина» до «Метро-2» — специальная фортификация 1950-1960-х
Продолжение рассказа Дмитрия Юркова про новые архивные открытия по теме "секретных бункеров" — специальных фортификационных сооружений советской эпохи.
Какие организации строили секретные подземные объекты в городах СССР?
Почему не был закончен перевод стратегических заводов в горные выработки?
Чем противоядерный спецобъект отличается от убежищ доядерной эпохи?
Как связаны метрополитены и «секретные бункеры»?
Можно ли под землей пройти от Кремля до Лубянки?
На чем основаны городские легенды про «правительственное метро»?
Какая связь между овощехранилищем и убежищем Совета министров?
В качестве иллюстраций использованы рассекреченные документы из федеральных архивов; рисунки-реконструкции Анастасии Зотовой; фотографии Александра Антохина, Дмитрия Юркова, Петра Ефименко.