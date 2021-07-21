Дмитрий Юрков: Специальная фортификация 1930-1940-х годов. “Бункеры Сталина”
Дмитрий Юрков рассказывает об истории появления и развития "секретных бункеров" – специальных фортификационных сооружений, которые строились в советских городах в 1930-1950-х годах.
Когда появились первые отечественные бомбоубежища?
Где находится настоящий "Бункер Сталина", а где подделка?
Как укрывались правительственные учреждения в годы Великой Отечественной войны?
Что такое "Приволжские командные пункты"?
Правда ли, что под Зарядьем находится секретный объект?