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В Санкт-Петербурге почтили память погибших в блокаде Ленинграда

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Подробности на https://tvzvezda.ru

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dfwL5pSwD5w
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