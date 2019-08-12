Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск»: трагедия пронзила сердца людей (ФОТО)

19 лет назад погибла АПЛ «Курск». В полном составе.

Перебирая многочисленные фотографии, я обратил внимание на этот вот снимок. Сделан он в Видяево. Именно из этого заполярного поселка 19 лет назад ушла для выполнения учебных задач в море новейшая атомная подводная лодка «Курск». И не вернулась. 12 августа 2000 года в результате катастрофы в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул.

Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Фамилии их выбиты на мемориале в Видяево. 7 лет назад мы, участники международного автопробега ветеранов ВМФ СССР, и родственники погибших приехали в Видяево, чтобы почтить память подводников.

После возложения цветов, решили сфотографироваться. Никто никого специально не расставлял. Все стали как хотели. И непроизвольно вместе с памятником образовали своеобразный крест…

А накануне посещения Видяево впервые со дня трагической даты родственники погибших подводников и участники четвертого международного автопробега ветеранов ВМФ СССР побывали в координатах гибели атомохода. В точку гибели атомохода их доставил океанский спасательный буксир Северного флота «Николай Чикер».

Надо отдать должное командованию Северного флота, правительству Мурманской области, администрации ЗАТО Североморск, которые оказали участникам акции радушный прием.

Главком ВМФ России на встрече с участниками автопробега и родственниками погибших подводников подчеркнул: «Главное, что вы делаете в настоящее время, вы сохраняете память о моряках-подводниках, погибших в море. Трагедия пронзила сердца людей. Тяжело вспоминать гибель моряков-подводников, это большая потеря для страны».

Командующий Северным флотом назвал трагедию, произошедшую на «Курске», трагедией для Северного флота, трагедией для всей России: «В очередной раз хочу выразить соболезнование родственникам и близким моряков-подводников, погибших на «Курске». Память о них останется в наших сердцах навсегда».

Со слезами на глазах слушали присутствующие выступление адмирала Вячеслава Попова.

Бывший командующий СФ Вячеслав Попов, по его признанию, глубоко переживает эту трагедию. Ведь пока он служил на флоте, стал очевидцем гибели трех подводных лодок. Но жизнь продолжается, и в подводники идут все больше желающих.

В акции на борту океанского спасательного буксира СФ «Николай Чикер» участвовали родители старшего лейтенанта Александра Гудкова, матроса Дмитрия Коткова, сын капитана третьего ранга Николая Белозерова, мать капитана второго ранга Сергея Дудко, родные и близкие других членов погибшего экипажа.

Крест высотой два метра со специальной системой затопления был погружен на месте трагедии. И по словам матери матроса Дмитрия Коткова, « … на могиле моего сына теперь появился крест» (тела гражданского специалиста Мамеда Гаджиева, матроса Дмитрия Коткова и матроса Ивана Нефедкова так и не были подняты со дна Баренцева моря.)

Родители погибших моряков спустили на воду венки с фамилиями всех членов экипажа, погибших на борту АПРК «Курск». Также морским волнам в точке трагедии была предана земля, привезенная из Курска, Санкт- Петербурга, Калининграда, Архангельска, Сызрани, Воронежа, Североморска и многих других, где были захоронены члены экипажа подводного крейсера.

Настоятель Никольского храма протоиерей отец Сергий на борту отслужил молебен в память о погибших моряках-североморцах.

Мать погибшего старпома капитана второго ранга Сергея Дудко София Дудко не сдерживала слез: «Когда говорят, что время лечит, это неправда.

Может, время лечит в какой-то другой ситуации. Но гибель самых близких людей время не может вылечить. Единственное, что время даёт возможность жить по-другому».

Калининградца Гудкова Валентина Александровича, отца старшего лейтенанта Гудкова, так взволновал выход в точку гибели АПРК «Курск», что он написал стихотворение:

Вчера здесь море сильно бесновалось,

Вчера здесь был 10-бальный шторм.

Сегодня тихо, лишь качает малость,

Да только рябь морская за бортом.

Как будто морю дан приказ был свыше:

Затихнуть в этой точке и молчать,

Чтобы молитвы матерей услышать,

И горсть земли с родимых мест принять.

На этом месте в тишине звенящей

Легло на воду множество венков,

Чтоб помянуть героев настоящих,

118 павших моряков.

Приспущен флаг, протяжная сирена

Залила скорбным звуком все окрест.

Наполнившись водою постепенно,

Вниз опустился освященный крест.

Чтобы потом залечь на дно морское

И охранять погибших там покой.

Мы знаем, что из экипажа трое

Остались там, в пучине ледяной.

Прощальный круг, молчания минута,

Венки вдали поймал безмолвный взгляд.

До берега идти почти полсуток,

Как и тогда 12 лет назад.

Совсем неслышно подобрался вечер,

Буксир-спасатель взял обратный курс.

На сердце стало, кажется, полегче,

Хотя в висках стучало: «Курск, «Курск», «Курск»…

Памятный крест на дне Баренцева моря стал далеко не единственным памятником подводникам, погибшим в 2000 году. В Мурманске установлена боевая рубка атомной подводной лодки «Курск». Сюда часто приходят люди, чтобы почтить память погибших подводников, преклониться перед их мужеством.

Рядом с уникальной рубкой — оттиск ладони неизвестного моряка, отпечаток которой был обнаружен на переборке погибшей АПЛ и перенесен на памятник…

А в Свято-Никольском храме-памятнике, что в поселке Видяево, горит неугасимая лампада «Курска». Она изготовлена из плафона аварийного освещения девятого отсека подводной лодки, где к полудню 12 августа 2000 года собрались оставшиеся в живых двадцать три моряка-подводника. Под этим плафоном, при угасающем свете от аккумуляторных батарей, они продолжали со спокойным достоинством исполнять свой воинский долг. Под этим плафоном они писали свои прощальные записки.

Стекло плафона было поднято водолазами при вскрытии аварийного люка осенью 2000 года и в дальнейшем ювелирно оформлено мастером-художником из Санкт-Петербурга Олегом Тихомировым на средства, собранные жителями гарнизона Видяево.

Четыре золоченных герба Российской державы венчают червленое серебро корабельных якорей с перекрещивающимися золотыми цепями. Якоря поддерживают серебряную окружность и сто восемнадцать золотых свечей, на каждой из которых — имя моряка-подводника. В перекрестье Андреевского флага горит огонек лампадки: «Упокой Господи души усопших раб Твоих». На червленом серебре золотом прописана трагическая дата, навсегда оставшаяся в сердце каждого россиянина —12 августа 2000 года.

Мы побывали и в Мурманске у боевой рубки атомохода, и в Свято-Никольском храме, а также на Серафимовском кладбище Санкт- Петербурга.

Мемориальные комплексы существуют также в Курске, Севастополе, Северодвинске, Нижнем Новгороде.

В Калининграде памятные доски установлены в школе № 50, выпускником которой был старший лейтенант Александр Гудков и в школе № 41, которую закончил капитан-лейтенант Сергей Фитерер. В Красногвардейском районе северной столицы в музее школы имени Сергея Дудко в торжественной обстановке открыт бюст старпому «Курска».

В селе Герасимово в память о погибшем экипаже на собственные средства часовню Святителя Николая построил капитан 1 ранга в отставке Анатолий Максимов. Родственники экипажа АПРК «Курск» передали в дар часовне на вечное хранение икону «Спасающая — на Море».

…Как самую дорогую память храню памятный знак «Курска» и книгу «Помним всех поименно», подаренные мне мамой старшего помощника командира АПРК «Курск» Софией Дудко.

Им в бездны морские уже не ходить,

Под звездным небесным покровом,

Но в памяти нашей их подвигу жить,

Завещано скорбью и морем.

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Валерий Громак, специально для «Русской Весны»