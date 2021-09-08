Мы вышли из блокадных дней… О женщинах-ветеранах, об их подвиге в годы войны (1989)
Мы вышли из блокадных дней… О женщинах-ветеранах, об их подвиге в годы войны
Через 40 лет после Победы вновь собрались бывшие бойцы Ленинградской противовоздушной обороны. Они вспоминают о трудных днях блокады и самоотверженных защитниках города. Многие из них поют в Академическом женском хоре ветеранов Великой Отечественной войны Краснознаменной МПВО Ленинграда. В фильме использованы фрагменты д/ф "Девушки МПВО" 1945 года, снятого кинооператором О.Н.Григором, звучат стихи Ю.Воронова.
#ДокументальныйФильм
Лентелефильм, 1989
Автор сценария – Петр Журавлев
Режиссер – Петр Журавлев
Оператор – Николай Горский