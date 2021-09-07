Геринг: искусство лжи / Егор Яковлев
Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Егор Яковлев рассказывает о главном подсудимом – рейхсмаршале авиации и официальном преемнике Гитлера – Германе Геринге.
Что Геринг рассказал о подготовке нападения на СССР? Какие фрагменты его допроса вырезала советская цензура? И где он явно врал советскому обвинителю Роману Руденко?
Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности»: Сайт – https://nurnberg1945.ru Соцсети – https://vk.com/nurnberg1945