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Геринг: искусство лжи / Егор Яковлев

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Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Егор Яковлев рассказывает о главном подсудимом – рейхсмаршале авиации и официальном преемнике Гитлера – Германе Геринге.
Что Геринг рассказал о подготовке нападения на СССР? Какие фрагменты его допроса вырезала советская цензура? И где он явно врал советскому обвинителю Роману Руденко?

Хроника Нюрнбергского процесса, документы (в том числе, упоминаемые в лекции), свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг | Без срока давности»: Сайт – https://nurnberg1945.ru Соцсети – https://vk.com/nurnberg1945
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UmN6VMiMCTo
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