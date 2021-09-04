Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Финал конкурса «Танковый биатлон». Заезд команд I дивизиона. LIVE

95 0

В заезде принимают участие команды России, Китая, Азербайджана и Казахстана.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1vJT7ovLUck
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Армата" без брезента: эксперты спорят о назначении Т-14
Новости с Украины и Новороссии за сегодня 13 августа 2015
Главные секреты «Арматы»: танка, созданного побеждать (ФОТО+ВИДЕО)
Открытым текстом 11.03.2016
ХА - Китайские ВВС обогнали Россию?
Техника на грани ненужности
«Наш комплекс С-400 не мог сбить „Томагавки“, выпущенные по Сирии»
Merkava против Т-90. Сможет ли израильский «супертанк» воевать в России?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru