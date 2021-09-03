Главная » Видео, История, Творчество

Чарльз Диккенс. Домби и сын (1974)

69 0

Телеспектакль "Домби и сын". По одноименному роману Чарлза Диккенса
00:00 – Часть 1. Поль и Флоренс
1:26:02 – Часть 2. Мистер Домби и мистер Каркер
2:50:55 – Часть 3. Эдит

Главная редакция литературно-драматических программ, 1974
Режиссер – Валерий Фокин
Режиссер – Галина Волчек
Оператор – Юрий Исаков
Оператор – Николай Журавлев
Оператор – Вадим Мельников
Художник – Николай Махно
Актер – Константин Кравинский (Робин)
Актер – Валентин Гафт (Мистер Домби)
Актер – Олег Даль (Каркер)
Актер – Марина Неелова (Флоренс)
Актер – Константин Райкин (Уолтер)
Актер – Петр Щербаков (Катль)
Актер – Галина Соколова (Чик)
Актер – Михаил Козаков (Джилс)
Актер – Анастасия Вертинская (Эдит)
Актер – Галина Волчек (Скьтон)
Актер – Тамара Дегтярева (Сьюзен)
Актер – Александр Вокач (Бегсток)
Актер – Авангард Леонтьев (Тутс)
Актер – Людмила Иванова (Пипчин)
Текст читал – Олег Табаков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TPZgwzs7heE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Опора России: незаменимый Медведев, непотопляемый Сердюков.
Л.Н.Толстой против "апостола" Павла
Путин напомнил, что почти вся его команда вышла из красного пиджака Собчака
Время сбываться пророчествам
"Взрывная" пресс-конференция Путина 2016 [Om TV]
Наши «элиты» — воры и бандиты…
С законами мироустройства не поспоришь, они едины для всех.
Кризис управления: почему в Европе недовольны действиями Брюсселя в условиях пандемии коронавируса.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru