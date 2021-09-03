Чарльз Диккенс. Домби и сын (1974)
Телеспектакль "Домби и сын". По одноименному роману Чарлза Диккенса
00:00 – Часть 1. Поль и Флоренс
1:26:02 – Часть 2. Мистер Домби и мистер Каркер
2:50:55 – Часть 3. Эдит
Главная редакция литературно-драматических программ, 1974
Режиссер – Валерий Фокин
Режиссер – Галина Волчек
Оператор – Юрий Исаков
Оператор – Николай Журавлев
Оператор – Вадим Мельников
Художник – Николай Махно
Актер – Константин Кравинский (Робин)
Актер – Валентин Гафт (Мистер Домби)
Актер – Олег Даль (Каркер)
Актер – Марина Неелова (Флоренс)
Актер – Константин Райкин (Уолтер)
Актер – Петр Щербаков (Катль)
Актер – Галина Соколова (Чик)
Актер – Михаил Козаков (Джилс)
Актер – Анастасия Вертинская (Эдит)
Актер – Галина Волчек (Скьтон)
Актер – Тамара Дегтярева (Сьюзен)
Актер – Александр Вокач (Бегсток)
Актер – Авангард Леонтьев (Тутс)
Актер – Людмила Иванова (Пипчин)
Текст читал – Олег Табаков