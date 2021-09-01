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Ситуация в Афганистане, вывод войск США, эвакуация людей | Goblin News 120

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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=55D8AmaRaHw
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