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1875. Торговые тракты Восточной Сибири

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Удунгуйский торговый тракт
“На этом расстоянии (190 верст) было построено 7 станций, не считая конечных пунктов (Кяхты и Мысовой): Усть-Кяхтинская, Новодырестуйская (прежде Ихиритская), Новоборгойская (прежде Табартуйская), Темнинская (прежде Иройская), Удунгинская, Гуджирская и Улятуйская (прежде Верхне-Мысовская). Кяхтинские купцы не жалели средств на благоустройство пути, поэтому тракт был обставлен станционными постройками, мостами, деревянными трубами, отводившими воду, постоянными комплексами лошадей и повозок с запасами сена и овса. На благоустройство пути к Байкалу купечеством тратилось от 6194 руб. 14 коп. до 11488 руб. 37 коп”

Кругобайкальский торговый тракт. Перевоз на реке Снежная
Кругобайкальский торговый тракт. Перевоз на реке Снежная

Кругобайкальский торговый тракт. Перевоз на реке Утулик.
Кругобайкальский торговый тракт. Перевоз на реке Утулик

Кругобайкальский торговый тракт. Рыбацкий табор.
Кругобайкальский торговый тракт. Рыбацкий табор

Кругобайкальский торговый тракт. Станция Боярская
Кругобайкальский торговый тракт. Станция Боярская

Кругобайкальский торговый тракт. Устье реки Выдренной.
Кругобайкальский торговый тракт. Устье реки Выдренной

Удунгуйский торговый тракт. Между Мысовой и Улятуй
Удунгуйский торговый тракт. Между Мысовой и Улятуй

Удунгуйский торговый тракт. Станция Темник.
Удунгуйский торговый тракт. Станция Темник

Удунгуйский торговый тракт. Река Удунга
Удунгуйский торговый тракт. Река Удунга

Удунгуйский торговый тракт. Между Удунгой и Гуджиркой
Удунгуйский торговый тракт. Между Удунгой и Гуджиркой

Удунгуйский торговый тракт. Село Улятуй
Удунгуйский торговый тракт. Село Улятуй

Вид торговой слободы Кяхта
Вид торговой слободы Кяхта

Торговая слобода Кяхта.
Торговая слобода Кяхта

Купеческие усадьбы Кяхта
Купеческие усадьбы Кяхта
Источник: https://humus.livejournal.com/7951163.html
Метки: Забайкалье, забайкальская область, история, Россия, фото
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