Военная приемка. Бе-200. Лодка высокого полета
Герой этого выпуска «Военной приемки» – уникальный самолет-амфибия Бе-200. Почему его называют «великим»? Как удалось построить единственную в мире реактивную летающую лодку? Как с помощью Бе-200 спасают леса от пожаров и жизни людей? Какое отношение к его созданию имеет лично Сергей Шойгу? Почему иностранцы готовы платить миллионы долларов за право летать на Бе-200? Зачем самолету якорь? Смотрите фильм «Бе-200. Лодка высокого полета» только на телеканале «Звезда».