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Военная приемка. Бе-200. Лодка высокого полета

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Герой этого выпуска «Военной приемки» – уникальный самолет-амфибия Бе-200. Почему его называют «великим»? Как удалось построить единственную в мире реактивную летающую лодку?  Как с помощью Бе-200 спасают леса от пожаров и жизни людей? Какое отношение к его созданию имеет лично Сергей Шойгу? Почему иностранцы готовы платить миллионы долларов за право летать на Бе-200? Зачем самолету якорь? Смотрите фильм «Бе-200. Лодка высокого полета» только на телеканале «Звезда».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R6InGBqhKG4
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