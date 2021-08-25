Максим Коломиец. Строительство мостов и дорог в годы войны
Накануне войны сеть автомобильных дорог в Советском Союзе была развита крайне слабо, а автодорожный транспорт играл намного менее значительную роль в стратегической и оперативной переброске и развертывании войск, вооружений и другого тяжелого снаряжения, чем железнодорожный. Тем не менее, предвоенные конфликты показали важность дорожных войск в обеспечении боевых действий. О том как военные дорожники встретили войну, как изменялась структура управления войсками и росло их количество рассказывает к.и.н. Максим Коломиец.
Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии». Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества.
Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.