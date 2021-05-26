Максим Коломиец. Кто вывез на себе войну? Советские автомобили Великой Отечественной
Роль автомобильного транспорта в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. По разбитым фронтовым дорогам, под обстрелами и немецкими бомбами ими было перевезено около 625 млн тонн грузов. К началу Великой Отечественной войны автомобильная промышленность СССР произвела свыше 1 млн. автомобилей, из которых около 20% находилась в Красной Армии. Какими были автомобили войны, как происходила мобилизация и послевоенная демобилизация автотранспорта, кто и какие машины производил и ремонтировал рассказывает к.и.н. Максим Коломиец.
Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии».
Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.