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Максим Коломиец. Кто вывез на себе войну? Советские автомобили Великой Отечественной

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Роль автомобильного транспорта в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. По разбитым фронтовым дорогам, под обстрелами и немецкими бомбами ими было перевезено около 625 млн тонн грузов. К началу Великой Отечественной войны автомобильная промышленность СССР произвела свыше 1 млн. автомобилей, из которых около 20% находилась в Красной Армии. Какими были автомобили войны, как происходила мобилизация и послевоенная демобилизация автотранспорта, кто и какие машины производил и ремонтировал рассказывает к.и.н. Максим Коломиец.

Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии».

Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-J0oUhsj-xc
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