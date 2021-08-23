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Народная правда. 30 лет борьбы. Профессор Михаил Попов. 18.08.2021.

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Российская общественно-политическая газета Народная правда 30 лет ведёт борьбу как орган партии рабочего класса. Рассказывает Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права, президент Фонда Рабочей Академии, консультант Российского комитета рабочих, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 18.08.2021.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d1q-VZi9QaU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7889 5681
    чужой час назад

      Соединение научного социализма с рабочим движением в газете – это круто.
      Но не пускать на работу жида, чтобы подписать договор аренды – это шантаж.

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