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Завод Красный пролетарий, 1976

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Экспортный рекламный ролик, рассказывающий о станках завода Красный пролетарий.

ВнешТоргРеклама, 1976 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UkWi0CGYIRI
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