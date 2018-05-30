Хуже фашистов

«Эффективные менеджеры» нанесли России больший урон, чем нашествие Гитлера. За годы либеральных «реформ» уничтожены сотни заводов и фабрик

Когда СМИ рассказывают об успехах российской экономики и об открытии новых фабрик и заводов, такие новости вызывают двоякие чувства. Появление новых рабочих мест – это, конечно, хорошо и здорово, но при этом за кадром остается другой момент.

Так уж получилось, что с 1991 года новые хозяева России учинили такой разгром отечественной экономики и уничтожили столько заводов, что от подобного погрома пришли бы в ужас даже гитлеровские гауляйтеры, которые, как известно, очень бережно относились к производственным мощностям на оккупированных территориях.

Как известно, в 1941 году, в соответствии с указом ГКО № 99сс от 11 июля, предписывалось эвакуировать заводы и фабрики с тех территорий, которым угрожала оккупация. Все, что нельзя было эвакуировать, подлежало уничтожению. Тем не менее, рачительные нацисты смогли ввести в строй большинство взорванных заводов и фабрик и наладить выпуск столь нужной рейху продукции.

То, что произошло спустя полвека, наверняка вызвало бы у нацистов состояние шока. Отечественные «бизнесмены», прихватившие в результате грабительской приватизации сотни заводов и фабрик, оказались во сто крат хуже нацистов, сумев лишь бездарно угробить захваченные производственные мощности да попутно умножить армию российских безработных.

Дабы не быть голословным, стоит посмотреть на мартиролог уничтоженных заводов и фабрик и после этого сделать достаточно простой вывод: фашистское нашествие в 1941 году, при всех его ужасах, оказалось цветочками. А вот ягодки проклюнулись после 1991 года. А особенно разрушительными для российской экономики стали постъельцинские годы, когда уничтожение российских заводов и фабрик приняло массовый характер.

Московский завод «Динамо» ведет свою историю с 1897 года. Завод пережил революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную, но не смог пережить погромную демократическую эпоху. Крупнейший в стране производитель электрооборудования, чья продукция была известна во всем мире, пал жертвой «эффективных менеджеров». В настоящее время завод «Динамо» – это мерзость запустения и, конечно же, офисы. Куда ж без них. Колоссальные средства, вложенные в советские годы в развитие предприятия, пошли прахом, как и труд целых поколений. Про выкинутый на улицу трудовой коллектив скромно умолчим…

Автомобильный завод АЗЛК появился в 1930 году. В те годы, когда, если верить либеральным историкам, нашей страной правили людоеды-большевики во главе с палачом Сталиным. Тем не менее, людоеды-большевики почему-то строили заводы, а вот белые и пушистые демократы, возглавляемые экс-мэром Лужковым, поспешили лечь под своих французских партнеров и принять позу поудобнее. Небескорыстно, разумеется. Теперь экс-АЗЛК, сменивший имя на «Автофрамос», производит бюджетные автомобили для стран третьего мира. И это еще неплохо, так как удалось сохранить хоть сколько-то рабочих мест. Хотя большая часть территории АЗЛК идеально подходит для съемок постапокалиптических фильмов.

То же самое можно сказать и про ЗИЛ. «Ветры перемен» и «эффективные менеджеры» во главе все с тем же мужем миллиардерши Е.Батуриной довели завод до того, что теперь по нему проводят нелегальные экскурсии, аналогичные тем, что имеют место в Чернобыле. И Чернобыль, и ЗИЛ стали запретными зонами из-за катастроф: один – из-за экологической, а другой – из-за демократической. Когда-то ЗИЛ выпускал одни из лучших лимузинов в мире, грузовики и весьма качественные холодильники, работавшие без проблем более 30 лет, а теперь «эффективные менеджеры» превратили завод в декорацию для фильмов о третьей мировой войне. Если бы по ЗИЛу работали установки залпового огня и пара артдивизионов, он и то выглядел бы лучше. Но нет в мире разрушительнее силы, чем «эффективные менеджеры». Особенно из числа австрийских пенсионеров и их сменщиков.

Участь завода предрешена: драгоценная московская земля уже давно привлекает разного рода «инвесторов», которые спят и видят, как бы поскорее освоить вожделенные гектары. Так что о заводе ЗИЛ, первенце и флагмане отечественного автомобилестроения, давно уже можно говорить исключительно в прошедшем времени. Если что полукоматозный огрызок автозавода в дальнейшем и будет выпускать, так это комплектующие для иностранных автопроизводителей или собирать «отверткой» опять-таки иностранные машины.

Те читатели, кто еще помнит советскую аудио- и видеоаппаратуру, наверняка скажут пару добрых слов о таких марках, как «Рубин» и «Вега». Бердское производственное объединение «Вега» появилось на базе эвакуированного в 1941 году харьковского завода № 296. В 1946 году поносимый последние четверть века людоед Сталин преобразовал завод в самостоятельное предприятие, и с тех пор марка «Вега» стала одним из самых желанных приобретений у отечественных меломанов. Разумеется, мириться с наследием людоедского советского прошлого новые демократические хозяева не пожелали, и в 1998 году ПО «Вега» обанкротилось. Или было обанкрочено. Почему у новых хозяев не хватило ума заставить эффективно работать собственное предприятие – загадка. Но в целом этот пример очень показателен для ельцинской эпохи. Лес рубят – щепки летят. Трудовой коллектив выставили на улицу без куска хлеба – да кого такие «мелочи» волновали в эпоху измученного нарзаном президента-теннисиста?

Еще более показателен пример МТЗ «Рубин». Если «Вега» была одной из самых котирующихся в СССР аудиомарок, то телевизоры «Рубин» вообще были вне конкуренции. Конечно, до уровня Sony или Philips они недотягивали, но нередко телевизоры «Рубин» работали не один десяток лет, и это было чем-то само собой разумеющимся. Если бы этим предприятием руководили умные и грамотные люди, а не «эффективные менеджеры», то «Рубин» имел бы все шансы остаться действующим брендом, а не превратиться в «Горбушкин двор».

Дураки большевики, над которыми сейчас не смеется только ленивый, построили завод в 1932 году, и более 60 лет предприятие работало на благо страны, выдержав военное лихолетье и перенеся эвакуацию, но оказалось бессильным перед полуадекватной сворой «эффективных менеджеров», превративших заслуженный бренд «Рубин» в анекдотичную «Горбушку». В мартирологе уничтоженных отечественных заводов в графе «Дата смерти» у «Рубина» значится 2003 год. А ведь нам рассказывают, что это вроде как были «тучные» годы…

Да что там телевизоры и виниловые проигрыватели! Отечественную экономику убивали куда как более масштабно. В конце концов «рубины» и «веги» вытеснили с рынка «самсунги» и «техниксы», и какая-никакая замена им нашлась, а вот как быть, например, с заводом «Красный пролетарий» или с владивостокским «Дальзаводом»? Их-то чем заменить?

Если кто не в курсе, то «Красный пролетарий» просуществовал аж с 1857 года и до... правильно, до «тучной» эпохи, когда, собственно, и был похоронен заживо. Завод пережил четырех царей, всех генсеков, революцию, две мировые войны, но не смог пережить чумы постперестроечных «менеджеров», которые и загнали его в могилу. Раньше завод выпускал станки и отличался уникальными производствами, которыми по праву гордилась бы любая страна, но в постъельцинскую эпоху единственное, что интересовало новых хозяев жизни, – это не сам завод и уж тем более не люди, которые на нем работали, а земля, которую он занимал. За нее сейчас и идет нешуточная грызня над трупом предприятия, про которое все давно забыли. «Бизнесменам» нужно как можно скорее вышвырнуть бренные останки, дабы они не занимали золотую столичную земельку.

Еще более интересная история с «Дальзаводом». Когда-то на этом предприятии обслуживали корабли Тихоокеанской эскадры, те самые, что геройски сражались и погибли в Цусиме, а затем, в советскую эпоху, – корабли Тихоокеанского флота СССР. Но затем началась перестройка, и у власти встал любитель нарзана со своими подручными. В результате «реформ» от прежнего «Дальзавода» осталось разве что название. В его цехах собирают корейские внедорожники, а 1165 рабочих отправлены в «свободное плавание», так как нынешней России их профессиональные навыки не нужны. Прикручивать колеса к «ссанг йонгам» могут и дети солнечного Узбекистана, да еще за три копейки, а владивостокские рабочие пусть решают свои проблемы сами.

Стоит ли удивляться, что на месте бывших цехов «Дальзавода» построят пивной ресторан и торговые центры – то есть то, без чего рабочие и их семьи явно не смогут обойтись? Что касается ремонта кораблей ТОФ, то все не так печально: и для них найдется какой-нибудь закуток, тем более что кораблей этих, пенсионного возраста, не так уж много и осталось. А в перспективе и их наверняка «оптимизируют» «эффективные менеджеры», и российский флот в скором времени сравняется с северокорейским или тайваньским.

Цусима, говорите? Не имеющая аналогов катастрофа? Вы, похоже, плохо представляете, на что способны «эффективные менеджеры». А вот чего у северокорейцев и тайваньцев точно не будет, так это пивного ресторана на бывшей территории некогда режимного объекта. Так что мы опять впереди планеты всей.

А ведь «Дальзавод» не одинок. Можно вспомнить петрозаводский судостроительный завод «Авангард». Неугомонный людоед Сталин все никак не мог успокоиться, и завод «Авангард» появился на свет в 1939 году. Ну, ничего не поделаешь: любил Иосиф Виссарионович заводы строить, хлебом его не корми. И не только их. «Авангард» просуществовал ровно 70 лет, до тех пор, пока на него не обрушилось несчастье в лице гениальных управленцев.

Смертный приговор предприятию был подписан в 2010 году, и с тех пор «Авангард» занял свое место в мартирологе уничтоженных отечественных заводов. Что стало с трудовым коллективом, не имеет смысла лишний раз упоминать. Также не имеет смысла говорить о вложенных в это предприятие средствах и труде. Новых хозяевам до этого дела нет. Похоже, их цель одна – довести Россию до уровня Сенегала, и в этом они преуспевают, даже с опережением планов.

Если кто-то сомневается, то можно посмотреть на Саратовский авиазавод. Когда-то в СССР строили весьма неплохие самолеты, но после 1991 года президент-теннисист и его преемники все как-то больше поглядывают в сторону американского авиапрома. Вот и гордость отечественного авиапрома Ил-96 на днях получил черную метку. Что касается Саратовского авиазавода, то это предприятие, основанное все тем же неугомонным Сталиным в 1932 году, в 2010 году объявлено банкротом, 30-тысячный коллектив давно разогнан, и теперь на месте заводских разворованных и порушенных корпусов красуется маркет IKEA. САЗ пережил налет немецких люфтваффе в 1943 году, оставивших от завода руины, но возродился и затем долгие годы выпускал самолеты Яковлева, но вот чего не смог пережить, так это постперестроечного промышленного геноцида.

Список уничтоженных отечественных заводов и фабрик можно продолжать до бесконечности. Вот в чем демократы преуспели и даже перевыполнили план, так это в уничтожении собственной экономики и выбрасывании сотен тысяч (если не миллионов) людей на улицу. Самое грустное заключается в том, что так себя не вели бы даже нацисты, которые, как показывает история, были заинтересованы в сохранении рабочих мест и промышленном производстве. Но после 1991 года Россия столкнулась с чем-то более страшным, чем нацисты, – с неким явлением, которое если и можно охарактеризовать, то только с медицинской точки зрения. И название ему – «эрозия». Те самые эрозия, распад, гниение заживо, что утвердились в нашей стране. Эрозия сожрала сотни заводов и фабрик, вышвырнула на улицу и загнала в могилы тысячи достойных людей, которые остались невостребованными и выкинутыми из жизни.

Если в России с 1991 года установилась демократия, то в нынешнем ее виде она заслуживает большего осуждения, чем нацизм. Только у нацизма был свой Нюрнберг, а вот российской демократии подобное вряд ли светит. Хотя все, что творилось в России последние 25 лет, давно уже заслуживает отдельного, пристального судебного разбирательства. Которое, к сожалению, вряд ли будет когда-либо возможным…

Источник: zen.yandex.ru