В чём скрытый смысл научной фантастики? Как американские спецслужбы курируют Голливуд? Почему важен позитивный образ будущего?

01:45 Как фанатическая литература формирует образы будущего? Автор отталкивается от окружающей его действительности, идей, которые витают в обществе и на основе этого создаёт иное видение будущего, или же идет от противного, через ироническое осмысление реальности?

05:01 Весь мир потребляет результаты труда голливудских студий, которые снабжают нас фантастикой разного толка. Что за сферу идей, какую реальность формируют эти фантастические и супергероические блокбастеры? В какой мере эти фильмы влияют на картину мира каждого из нас?

10:47 Комиксы прошли долгий путь трансформации. После войны нужен был герой-спаситель, затем рефлексирующий герой, появляются циничные герои и положительные антигерои. Как быстро кино-комиксы пройдут этот путь? Когда запрос зрителя изменится и все эти летающие полубоги уступят место другим героям?

23:12 Тем самым идет обеднение фантастики через ее новостную актуализацию. Да и способен ли будет этот служебный человек к какому-либо протесту, если находится под таким контролем?

25:53 Вот это рассеченное, вырождающееся общество поделенное на высокотехнологических потребителей служебных довольно подробно отражено 4-ом литературном цикле Братьев Стругацких, в таких произведениях как град обреченный, пикник на обочине, улитка на склоне. Но полного выражение этот образ так и не получил, потому что не был закончен последний роман, где как раз должна быть показана смерть такого общества. Андрей Ильич, фантасты считывают сценарии будущего?

26:26 Известно, что Китай сейчас лидирует по количеству изданий фантастической литературы, как связан объем публикуемой литературы с устремленностью нации, народа? Какова взаимосвязь между достижениями науки и фантастической литературой?

28:19 Есть ли в современной русской популярной фантастической литературе произведения, которые могут перейти в категорию классических?

30:35 Если сравнивать героя современной боевой фантастики и героя поздних Стругацких – они принципиально разные. Герой Стругацких эволюционировал от восторженного младшего научного сотрудника, до усталого сталкера зашедшего в своих поисках в тупик.

34:47 Сработает ли следующий метод – стимулировать российскую литературную среду на государственном уровне, как это было в СССР, помогать публикациям фантастической литературы, чтобы они создали напряжение сферы идей и почву для научного прогресса?

37:03 Почему российская элита так стремится приобрести этот заветный билет на "Титаник" и интегрироваться в умирающий капиталистический порядок, на правах младшего партнёра или ресурсной базы?

39:14 Если фантастические произведения всё чаще сбываются, кто или что способно вдохновить фантастов на создание вселенных с хорошим концом?