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Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева о новой региональной политике

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Телеграм-канал Сарданы Авксентьевой: https://t.me/RealSardana

Инстаграм Сарданы Авксентьевой: https://www.instagram.com/sardanaavks…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CenNUaNlfOc
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