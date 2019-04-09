Суд вынес суровый приговор экс-мэру Владивостока Пушкарёву
Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с бывшего мэра 143 миллиона рублей.
Игорь Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008–2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог: в частности, лоббировал свое предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата после вступления в должность мэра.
Вместе с Пушкаревым на скамье подсудимых оказались его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который, по данным следователей, за взятки закупал строительные материалы у «Востокцемента» по завышенным ценам. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.
Никто из фигурантов вины не признал.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1554838048
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О, сколько нам посадок чудных
Готовит комитета дух,-
От взяток пошлых, мерзких, нудных,
До громких приговоров друг…
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Ну очень суровый приговор мэру ,а вот Серебрянникова выпустили из -под домашнего ареста ,потому как друганы на всех встречах и награждениях (бондарчук и миронов )слезно об этом просили ,успеет к 9 Мая накрапать какой -нибудь шедевр.И фамилия у мэра опять не Их.