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Суд вынес суровый приговор экс-мэру Владивостока Пушкарёву

22:27. 9 апреля 2019 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал:
Суд вынес суровый приговор экс-мэру Владивостока Пушкарёву | Русская весна

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с бывшего мэра 143 миллиона рублей.

Игорь Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008–2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог: в частности, лоббировал свое предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата после вступления в должность мэра.

Вместе с Пушкаревым на скамье подсудимых оказались его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который, по данным следователей, за взятки закупал строительные материалы у «Востокцемента» по завышенным ценам. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

Никто из фигурантов вины не признал.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1554838048

Метки: Новости

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2 коммент.»

  • 19515 17039
    Вячеслав 10 апреля 2019 в 9:34 Ссылка
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    О, сколько нам посадок чудных
    Готовит комитета дух,-
    От взяток пошлых, мерзких, нудных,
    До громких приговоров друг…

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  • 1613 1417
    mary 10 апреля 2019 в 11:53 Ссылка
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    Ну очень суровый приговор мэру ,а вот Серебрянникова выпустили из -под домашнего ареста ,потому как друганы на всех встречах и награждениях (бондарчук и миронов )слезно об этом просили ,успеет к 9 Мая накрапать какой -нибудь шедевр.И фамилия у мэра опять не Их.

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