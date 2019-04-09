Суд вынес суровый приговор экс-мэру Владивостока Пушкарёву

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с бывшего мэра 143 миллиона рублей.

Игорь Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008–2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог: в частности, лоббировал свое предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата после вступления в должность мэра.

Вместе с Пушкаревым на скамье подсудимых оказались его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который, по данным следователей, за взятки закупал строительные материалы у «Востокцемента» по завышенным ценам. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

Никто из фигурантов вины не признал.

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