Коллективы, сформированные из подобных обученных, но не воспитанных людей, поощряют такое отношение у всех своих членов. Ценность членов таких коллективов определяется только прибылью.

Изначально англосаксы получили знания без воспитания . У них давно уже не только ученики не видят смысла в воспитании, но и учителя или претендующие на это знание не понимают, зачем нужно воспитывать учеников. Без воспитания же, то есть без обучения подвигу, ученики стремятся не просто использовать готовые чужие достижения , но и делать это максимально эффективным образом. Такой подход приводит к тому, что ученики, легко научившиеся за счет природных данных, также легко и уже сознательно избегают любых трудностей в использовании чужих знаний. Они движутся по течению в направлении упрощения жизни. Такое упрощение делает их нечувствительными к необычным решениям, не дающим немедленного эффекта. Оценка эффективности быстро сводится к размеру прибыли .



Изменение внешних условий легко разрушает такой коллектив – безработица для западного мира – норма жизни. Они и религию придумали, в которой святость имеет единицу измерения. Этой единицей является определенное количество денег. Стремление в центр ареала в таких коллективах приводит к формированию иерархии, неотличимой от иерархии в животных стаях.

В русской учебной традиции не было отделения обучения от воспитания. Такое объединение обучения и воспитания предъявляло особые требования к учителю. Научить учителя обучать учеников – это дело учебного заведения. Научить учителя воспитывать учеников – это дело семьи и общества.

Способность русских к подвигу – заслуга русской семьи и русского общества.

Ученики, будучи не только обученными пользоваться чужими заслугами, но и готовыми к экстремальным нагрузкам, в коллективах могут пойти против течения в интересах дела. Под течением здесь понимается стремление недовоспитанных людей подняться вверх по иерархической лестнице любой ценой.



У полноценно сформированных людей реализованная в действие способность к сверхнагрузкам становится потребностью. Такое отношение к делу разрушает иерархические отношения в коллективах, организовать дело в таких коллективах возможно только на равных.

Такие коллективы способны к саморазвитию, безработица исключается как общественное явление. Выход в космос – вполне естественное событие для русского коллектива. Это всего лишь естественное следствие полной реализации обученного и воспитанного человека. Ему жаль упустить шанс заглянуть за грань возможного.

Если же в таком коллективе появляется человек обученный, но не воспитанный, то он не в состоянии оценить отношений в этом коллективе. В поисках критериев эффективности работы он легко находит прибыль как идеальный критерий, и также легко обнаруживает простые и легкие методы повышения этой эффективности.



Последствия реализации такого подхода в организации дела мы наблюдаем сейчас на обломках некогда великой державы.

Снижение уровня воспитания, то есть формирования готовности к сверхнагрузкам, привело к гибели СССР.



Упрощение критериев эффективности до прибыли завладело умами обученных, но не воспитанных. Эти люди, у которых не было сформировано умение напрягаться иначе, как ради денег, использовали то, что было получено ими легко от общества – умение использовать чужие достижения, и то, что дано каждому с рождения и подавляется воспитанием – стремление вверх по головам ближних.

Естественно, западное общество этим людям служило образцом. «Евроцентризмом» назвал такую ориентацию этого слоя С. Кара-Мурза.

Никогда не захотят они жить среди воспитанных людей.

Люди же, хорошо умеющие использовать чужое, будут для них до конца жизни своими.

О.А. Чагин



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