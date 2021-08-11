Почему советские учебники лучше современных? Как совмещать современные учебники со старыми? В чём подвох цифровой школы?

00:57 Мария, как вы считаете, этой осенью будет большой спрос на советские учебники?

02:07 Весь прошлый и этот год, советские учебники оказывались победителями, в марафоне открытия-закрытия школ, дистанционного обучения.

02:45 Мария, вы как методист, сможете просто рассказать, почему Советские учебники оказались лучше современных?

06:02 Почему произошла эта путаница. Она была внесена в учебники умышленно или это произошло из-за халатности, выдать старый продукт за новый и получить финансирование?

07:16 Дарим книгу в Телеграм

07:48 Мария, продолжая вашу мысль, получается что так, в реалиях современного образования, дополнительное изучение материала дома – просто необходимо.

08:57 Ваше отношение к цифровизации школьного образования? Сейчас разрабатывается программное обеспечение для виртуальных классов, на это выделяются бюджетные средства.

10:34 Если цифровизация школы всё таки будет введена, какой результат мы получим на выходе?

11:31 Что ученик потеряет, если будет введена компьютеризация обучения? Какие навыки могут не получить развитие? Если тетрадь и ручку заменит цифровая среда?

13:54 Если из школы исчезнет письмо, а его заменит печатание на клавиатуре или сенсорной панели, то какие способности ребенка не разовьются должным образом?

15:33 Я знаю, что письму и чистописанию в сталинских учебниках уделялось большое внимание.

16:48 Получается, что советскую систему обучения нужно развивать и добавлять в нее современные работающие механики?

17:23 Мария, вы сказали, что советчике классы были перегружены в плане объёмов материала. Если сравнивать уровень загруженности учащихся, где больше нагрузки в советской школе или в современной?

18:58 Мария, вы сказали что сейчас читаете книгу Василия Сухомлинского" Сердце свое отдаю детям". Хотел узнать ваше мнение о методике Сухомлинского, можно ли сказать, что ориентированное на каждого ученика методика Сухомлинского повторяла лучшие черты привилегированного частного образования Царской России?

20:02 Мария, вы считаете, что новаторскую школу Сухомлинского возможно воплотить в нынешнее время?

21:11 И сейчас, когда на нас надвигается эта, цифровая среда, когда ребёнок весь день сидит уставившись в планшет, не смотря не на какие принятые когда-то санитарно-гигиенические нормы времени работы за компьютером, Сухомлинский и Базарнов новаторы 20 века выглядят предельно актуально.

22:27 Современные школьники стали участниками враждебного эксперимента, последствия которого скажутся лишь спустя несколько лет.

23:02 Среди родителей сейчас идёт мощное объединяющее движение, чтобы противостоять надвигающейся цифровизации школы. Так что хочу вам сказать, что у вас много единомышленников. Мария, почему сейчас нет учебников, которые бы дотягивали до советского стандарта? Проблема с авторами или с грантами, цензурой?

24:04 Эта ситуация порождает следующую тенденцию, что неуклонно будет возрастать роль методистов, учителей, которые смогут заниматься с ребёнком по советскому учебнику, вместо цифровой среды.

25:07 Мария, есть у вас планы открыть собственный класс? Может быть вам воспитать армию спец-агентов, методистов, которые смогут в своих голодать давать детям хорошее образование?

