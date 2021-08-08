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Первый! Легендарный «Метеор» вернулся и это только начало

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Во вторник в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду новейшего судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Тем самым дана вторая жизнь популярному ещё в советское время проекту, который, как казалось многим, ушёл безвозвратно. А ведь легендарное «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» помимо «Метеора» освоило выпуск и других судов на подводных крыльях. Идея явно переживает свой ренессанс, но справедливо говорить лишь о самом начале многообещающего процесса. Как он будет развиваться – разберём в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f4Gizt28MNM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7810 5614
    чужой час назад

      Помню на метеоре играл в прятки с моряками на Васильевском. Они меня потом взяли с собой в закрытый город Кронштат

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