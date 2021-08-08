Первый! Легендарный «Метеор» вернулся и это только начало
Во вторник в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду новейшего судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Тем самым дана вторая жизнь популярному ещё в советское время проекту, который, как казалось многим, ушёл безвозвратно. А ведь легендарное «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» помимо «Метеора» освоило выпуск и других судов на подводных крыльях. Идея явно переживает свой ренессанс, но справедливо говорить лишь о самом начале многообещающего процесса. Как он будет развиваться – разберём в этом выпуске.
Помню на метеоре играл в прятки с моряками на Васильевском. Они меня потом взяли с собой в закрытый город Кронштат