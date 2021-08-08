Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Быть не таким как все. Алексей Орлов и Михаил Ять

54 0

В интернете появляются разные картинки и видеоролики, призывающие нас быть не такими, как все. И объясняющие, что чем более не похожими будут наше поведение и действия на то, как ведут себя  другие люди, тем большей популярности, признания и влиятельности мы достигнем.

Но так ли всё беЗоблачно и беЗкорыстно в данных призывах и утверждениях?
Нет ли в них чего-то такого  что, на самом деле, несёт для нас большое вреда, чем пользы?
И нужно ли действительно быть не таким как все?
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ajK57oZp7Q0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Добрый вечер - щедрый вечер! Алексей Орлов, Михаил Ять и компания
Что, где, зачем? Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять
Как спасти наших близких? Алексей Орлов и Михаил Ять
Женщины, а вы тут при чём? Алексей Орлов и Михаил Ять
Пить или Жить? Давайте поговорим. Выпуск 99. Алексей Орлов и Михаил Ять.
Окна Овертона. Как они работают? Алексей Орлов и Михаил Ять. Ответы на вопросы. Выпуск 5 (16+)
Триединство человека. Алексей Орлов и Михаил Ять
Закон Подлости. Мир несправедлив? Алексей Орлов и Михаил Ять

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru