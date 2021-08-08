В интернете появляются разные картинки и видеоролики, призывающие нас быть не такими, как все. И объясняющие, что чем более не похожими будут наше поведение и действия на то, как ведут себя другие люди, тем большей популярности, признания и влиятельности мы достигнем.

Но так ли всё беЗоблачно и беЗкорыстно в данных призывах и утверждениях?

Нет ли в них чего-то такого что, на самом деле, несёт для нас большое вреда, чем пользы?

И нужно ли действительно быть не таким как все?

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Быть ДОБРУ!