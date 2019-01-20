Добрый вечер – щедрый вечер! Алексей Орлов, Михаил Ять и компания
Добрый вечер – щедрый вечер!
Алексей Орлов, Михаил Ять и компания
В этот вечер мы решили собраться всей нашей дружной общиной соратников и единомышленников для того, чтобы обсудить хорошие, добрые, светлые события, которые произошли с нами и нашими друзьями в 2018 году, а также для того, чтобы совместно построить светлые помыслы и планы на 2019 год. Кроме этого, ответить на вопросы наших уважаемых слушателей!
Не зря говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведёшь.
Пусть, этот Новый Год принесет Свет в Сердца и Души всех людей Земли нашей!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com