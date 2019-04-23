Как спасти наших близких? Алексей Орлов и Михаил Ять

Помощь близким людям.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Бывают ситуации, когда близкий нам человек попадает в беду.

Беда может быть разной. Это могут быть привычки, разрушающие здоровье и жизнь, это может касаться негативного влияния со стороны чужих людей…

Говоря в общем, вариантов трудных ситуаций, в которые могут попасть наши близкие, может быть огромное количество, и все их не опишешь в одном предложении. Но часто, даже когда у нас есть возможность помочь и спасти наших близких, они в этот момент либо просто отказываются от нашей помощи, либо начинают считать нас сумасшедшими, ненормальными, или того хуже – своими врагами.



Как же мудро сделать так, чтобы и помочь близкому человеку, и не испортить с ним отношения?

Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BR58QbA2bZg