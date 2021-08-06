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Джеймс Купер. «Последний из могикан». Аудиокнига

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#Последнийизмогикан (англ. The Last of the Mohicans) — исторический роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера, впервые опубликованный в 1826 году. Является второй книгой в пенталогии о Кожаном Чулке (как по дате публикации, так и по хронологии эпопеи), в которой Купер повествует о жизни на американском фронтире и одним из первых изображает своеобразие духовного мира и обычаев американских индейцев. Русский перевод романа был сделан в 1833 году


Действие романа происходит в британской колонии Нью-Йорк в августе 1757 года, в разгар Семилетней войны. Часть романа посвящена событиям после атаки на форт #Уильям-Генри , когда с молчаливого согласия французов их индейские союзники вырезали несколько сотен сдавшихся английских солдат и поселенцев. Охотник и следопыт #Натти #Бампо , представленный читателю в первом (по порядку развития действия) романе «Зверобой», вместе со своими друзьями-индейцами из племени могикан — #Чингачгук и его сыном #Ункас — участвуют в спасении двух сестёр, дочерей британского командира.

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Источник: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRY_ooZbE6zNwNudWk3pynEc4NSlBR_oA
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