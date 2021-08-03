Одиссея капитана Блада – Рафаэль Сабатини. Книга 1 (аудиокнига)
Взяв за основу биографию знаменитого английского пирата Генри Моргана, Р. Сабатини создал свою самую знаменитую серию романов о приключениях капитана Блада, мгновенно ставшей бестселлером и принесшую автору мировую известность. События романов разворачиваются на фоне великого англо-испанского противостояния на море в XVII веке. Простой английский врач Питер Блад волею судеб попадает на каторжные работы на Барбадос, встречает свою любовь, организовывает побег и становится корсаром — капитаном самого грозного пиратского фрегата Карибского моря. Приключения пирата-джентльмена, ожесточенные сражения на море и суше, стремительные абордажи и несметные сокровища, жестокость врагов и настоящая мужская дружба, и, конечно, любовь к прекрасной Изабелле…