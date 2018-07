«Аполлон – 13»: „Космический” полёт по маршруту „космодром – Северная Атлантика – Мурманск”

Грандиозный скандал в Вашингтоне.

Директор НАСА Т. Пейн уходит в отставку!

В субботу 5 сентября 1970 года в порт Мурманска зашёл американский ледокол береговой охраны (то есть, военный корабль) «Southwind» («Южный ветер»). А на следующий день произошло следующее событие (илл.1):

«6* сентября 1970 г в Советской гаваниМурманска удивлённому экипажу ледокола США «Southwind» в торжественной обстановке был передан командный модуль Apollo, выловленный советским рыболовным траулером в Бискайском заливе!



При этом в секретном порту Мурманска оказались венгерские журналисты с фотоаппаратами. Капсулу загрузили и «Southwind» ушел»[1, 5а, 7,8,11].

«Этот визит, ставший первым со времен Второй мировой войны посещением американским военным кораблем советского порта, был довольно неожиданным для экипажа. Когда в июне они покидали родной дом, о заходе в советские территориальные воды и речи не шло. Приказ об изменении курса пришел в конце лета и до поры до времени о нем знал лишь капитан» [8].

На пустынном причале Советской гавани капсулу «Аполлона» приняли три американских морских офицера. С советской стороны капсулу передавали четыре человека неуказанной служебной принадлежности, одетые в одинаковые плащи.

*Примечание. С подачи М. Уэйда [5а] в некоторых публикациях указывается в качестве даты передачи 8 сентября.



Это – ошибка (см. [3,4]). передача состоялась в воскресенье 6 сентября. Главный выходной день недели, как день передачи, наиболее всего устраивал тех, кто хотел, чтобы церемонию передачи видело, как можно меньше посторонних лиц. В воскресенье в порту – минимальное количество работников.

Илл.1. 6 сентября 1970г. Передача капсулы «Аполлона» американским морякам в Советской гавани Мурманска.

Фото: Венгерское Агентство новостей. От: Nandor Schuminszky . http://www.astronautix.com/articles/sovpsule.htm [5а]

О чём рассказала снятая пушка?

М. Вейд – главный редактор американской интернет – энциклопедии «Astronautix» [5а] утверждает, что ледокол прибыл с «визитом доброй воли». Странно, однако, почему до этой субботы за все 25 лет, прошедших с окончания Второй Мировой Войны, ни одно американское судно не выказало доброй воли и не посетило Мурманск? Как, впрочем, и после этой субботы. И у нас есть основания считать, что ледокол направился в Мурманск не за «доброй волей», а за чем-то вполне вещественным. Об этом свидетельствуют две фотографии, показанные на илл.2.

Илл.2. Как американский ледокол подготовился к визиту в Мурманск.

USCGC Southwind in 1967 with its single 5-inch gun mounted on her foredeck. USCGC Southwind without the 5-inch gun

«Южный ветер» с пушкой, установленной на передней палубе. В Мурманск «Южный ветер» пришёл без пушки

http://www.aulis.com/odyssey_apollo.htm

У «Южного ветра» на передней палубе в штатном оснащении имеется 5-дюймовая пушка, но в Мурманск ледокол пришёл без неё. Очевидно, что пушку не выбросили в море. Её пришлось заранее снять, чтобы освободить место для некоего крупногабаритного груза. И сделано это было в порту отправления в том самом июне, когда американские моряки «покидали родной дом».



Так что, капитан ледокола загодя знал, что в советском порту на переднюю палубу придётся водрузить некий крупногабаритный груз. Да, наверное, и экипаж догадывался. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что если переднюю палубу освобождают от пушки (а это – хлопотное занятие!), то, значит, на эту палубу придётся загрузить нечто крупное.

Спасительный для американцев миф о найденном «котельном железе» № ВР-1227 трещит по швам.

М. Уэйд сообщает о церемонии передачи такие детали [5а]: «Это была ВР-1227 – капсула, потерянная годом ранее. Передача сопровождалась значительной церемонией и была засвидетельствована представителями венгерской прессы».

Номерами типа ВР-1227 американцы обозначали макеты «Аполлонов», которые использовались при тренировках астронавтов и поисково-спасательных служб НАСА. Они называли их «boilerplate», что в прямом переводе на русский означает «котельное железо». «Мало что полезного можно извлечь, украв «котельное железо»», – пишет Уэйд.

Однако:

Устраивать же спецоперацию (причём, как мы увидим ниже, под прикрытием огромных сил советского ВМФ) ради вылова в океане оцинкованного «железа» просто смешно!

3) Неужели именно из-за какого-то «малоценного котельного железа» в Вашингтоне разразился грандиозный скандал, а директор НАСА ушёл в отставку?

4) Почему в Мурманск специально был приглашён фотокорреспондент Венгерского Агентства новостей Тамас Фехер с коллегами? Да, в 1970 году Венгрия считалась надёжным союзником СССР, но ведь сфотографировать церемонию мог любой человек из числа наблюдавших.

Логично предположить, что передаваемый «Аполлон» чем-то очень компрометировал США и без сторонних свидетелей американцы, едва покинув Мурманск, легко могли бы отрицать сам факт передачи: «Был визит доброй воли и ничего более!».

5) Если было передано всего лишь «котельное железо», то зачем, как об этом написано ниже, этот эпизод и всё, что ним связано, засекретили на 51 год [8]?

6) Капсула даже тренировочная, это временный дом для космонавтов. Почему в Мурманске на причале стоял «дом без окон, без дверей»? Если посмотреть на фотографию илл.1 и на приведённую ниже фотографию илл.6, то можно убедиться в том, что мурманская капсула не имела ни иллюминаторов, ни быстро открывающегося люка.

7) И, наконец, как написано ниже, Советский Союз сообщил в США, что найдено «нечто», упавшее из космоса». Это окончательно добивает миф о «котельном железе». Потому что макеты космических кораблей в космос не запускают и, соответственно, они оттуда не падают.

Так что миф о том, что в Мурманске передана тренировочная капсула ВР-1227, не выдерживает критики. Ниже этот миф ещё не раз будет повторяться, но только при необходимости цитирования как статьи Уэйда, так и тех российских источников, которые, по сути, повторяют её содержание.

И СССР, и США решили засекретить мурманскую историю на вечные времена.

Лет через 30 после события российские историки космонавтики А. Железняков и И. Афанасьев написали следующее [7, 8]: «Секрета из этого никто не делал, но и особой шумихи тоже не было». А. Железняков [8] добавил к этому, что «документы о событиях, которые предшествовали церемонии в Мурманске, должны быть рассекречены приблизительно в 2021 году. Правда, если не будет принято решение продлить срок давности».

Гриф и срок секретности устанавливаются по указанию свыше. Но сложившиеся традиции существуют. Автор спросил двух ветеранов КГБ, какой гриф, по их мнению, скорее всего, присвоен теме, засекреченной на 51 год? Оба ответили, что, как минимум, «Совершенно секретно».

А вот тот факт, что СССР тоже решил засекретить мурманский эпизод, на первый взгляд, представляется совершенно непонятным. Ведь 1970 год – это разгар холодной войны между США и СССР. И кажется совершенно нелогичным то, что СССР не воспользовался уникальной возможностью разоблачить США? Ответ на этот вопрос не прост. Поэтому мы его отнесём в конец статьи, а пока продолжим изучение фактов.

Как не создавали шумиху в СССР?

В СССР в то время в гласность ещё не играли. Советские СМИ о мурманском эпизоде не сообщили. За одним исключением – о церемонии передачи сообщила местная мурманская газета «Полярная Правда».



Это и понятно, потому что вся жизнь Мурманска связана с его портом, и невозможно скрыть то, что в этом порту 6 сентября 1970 года произошло нечто необычное. Но много ли найдётся за пределами Мурманской области людей, которые хотя бы слышали о существовании такой газеты? Раз-два и обчёлся. Так что, в СССР шумихи по поводу мурманского эпизода действительно не было.

Как не создавали шумиху в США?

В США мурманскую историю «замяли» более тонко. (Здесь автор хочет особо поблагодарить А. Булатова и О. Межуева, за соответствующий трудный поиск в Интернете). Известно, что об этой истории сообщили центральная американская газета «Нью-Йорк Таймс» и несколько десятков более мелких и местных изданий, как в США, так и других странах Запада.

Но, так же, как и в СССР, в США о мурманском эпизоде умолчали и телевидение, и радио. Только одно это обеспечивало неинформированность подавляющей части американской общественности.

Хотя в СССР сообщение ТАСС о мурманском эпизоде опубликовано не было, но в США соответствующий сигнал был послан, и именно через ТАСС. Пересказ сообщения ТАСС (но не его точный текст!) был опубликован на 16-ой странице «Нью-Йорк Таймс» на маленьком кусочке в левом нижнем углу, в подвале большой статьи, не имеющей отношения ни к ТАСС, ни к Мурманску (илл.3а). Те, кому этот сигнал предназначался, отлично его поняли.



А широкий читатель вряд ли был настолько внимателен, чтобы его заметить. Тем более что такие большие газеты, как «Нью-Йорк Таймс» читают от «корки до корки» только люди, уж совсем не знающие, чем себя занять.

В общем, видимость американской открытости была соблюдена. А что касается практически нулевой вероятности случайного обнаружения материалов о капсуле – так ведь материал засекречен на 51 год. Зачем его знать широкой публике?

Илл.3. Информация о мурманской капсуле (а) в «Нью-Йорк Таймс» и (б, в, г) в трёх местных американских изданиях.

а) The New York Times, Saturday, September 5, 1970, page 16;

б) The Tipton Daily Tribune, Wednesday, September 09, 1970, Tipton, Indiana, page 10;

в) Albuquerque Journal, Tuesday, September 8, 1970, Albuquerque, New Mexico, page 5.

г) Waterloo Daily Courier, Sunday, May 2, 1971, Waterloo, Iowa

Более мелкие издания тоже «утопили» информацию о капсуле в крохотных заметках, теряющихся среди других статей или обильной рекламы (илл.3 б-г). Пальму первенства здесь заслужила газета Waterloo Daily Courier, Sunday, May 2, 1971, Waterloo, Iowa.



Она на странице 17 среди моря рекламы втиснула заметку, самую крохотную и по размеру, и по содержанию. Ту, что показана в натуральном масштабе на илл.3 ниже буквы «г».

«Очень маленькая и почти незаметная заметка. Чтобы её увидеть, в самом деле, нужна лупа, так они её хорошо там спрятали», – пишет Олег Межуев. Действительно, возьмите лупу и прочитайте: «НАЙДЕНО. МУРМАНСК – Советские рыбаки нашли американскую экспериментальную капсулу из программы Аполлон». Естественно, что даже те американские читатели, которые «наткнулись» в газетах на такие сообщения, забывали о них, едва закрыв газету.

И вскоре мурманская история, казалось бы, совсем «канула в Лету». Тот же Уэйд пишет [5a]: «Checks of the Field Guide to American Spacecraft and NASA histories showed norecord in Western sources of the event» – «Проверки по практическому руководству (справочнику) по американским космическим кораблям и истории НАСА не выявили ни одного западного источника, описавшего это событие».

Как видите, и «Нью-Йорк Таймс» публиковала, и несколько десятков местных газет (из тысяч имеющихся) отозвались в те далёкие годы на мурманское событие, а вот включить ту же информацию в более долгосрочное издание американцы как-то «забыли».

В общем, налицо симбиоз из показной гласности и фактически полного умолчания. Как выразился участник одного из форумов – «это гимн американского контроля информации». И не так уж был неправ Уэйд (даже, если он сам лично многое знал), когда в своей статье написал: «История оставалась неизвестной 32 года, пока венгерский архивист…». Она, действительно, оставалась практически забытой и потому неизвестной.

Почему венгры осмелели?

То, что секрет хоть отчасти, но приоткрылся – это заслуга свидетелей церемонии передачи – Н.Шмутински и Т. Фехера. Почему же венгерские корреспонденты осмелились написать американскому редактору о том, что засекречено, по крайней мере, до 2021 года? Причиной этому, по мнению автора, было резкое изменение рубеже 80-х годов глобальной политической обстановки.

К 1980 году со всей очевидностью появились первые открытые симптомы надвигающегося политического краха социалистического лагеря. В этих условиях прежние надёжные союзники, включая венгров, уже переставали быть таковыми. И в 1981 году венгры – свидетели опубликовали в книге[11] фотографию церемонии передачи капсулы. Однако эта книга осталась малоизвестной из-за малой распространённости венгерского языка.

В 1992 году смотрел эту книгу и редактор российского журнала «Новости космонавтики» И. Афанасьев. Вот что он писал через 10 лет [7]: «10 лет назад внимательно листал венгерскую книгу «Urhajozasi Lexikon». Но я не придал значения ч/б снимку на с.33. Жаль, что венгерский язык не похож ни на русский, ни на английский…». И нам жаль, что господин редактор не нашёл в многомиллионной Москве переводчика с венгерского языка на русский. Или не искал? А почему в 2002-2003 году И. Афанасьев осмелел настолько, что написал о мурманском эпизоде несколько строк [7].



Потому что немного ранее сам М. Уэйд разразился большой статьей на эту тему в своей энциклопедии «Astronautix» [5а], Уж больно его «достали» венгры Н. Шумински и Т. Фехер. Они не успокоились публикацией своей фотографии в «Urhajozasi Lexikon» и просто «достали» М. Уэйда своей настойчивостью и письмами. Молчать и далее стало неудобно.

Когда была потеряна мурманская капсула и когда она была выловлена?

Американские источники: капсула потеряна трижды (!!!) – в 1968-м, 1969-м и в 1970-м годах

Сначала прочитаем публикацию от 5 сентября 1970 года одной из местных американских газет. Перевод на русский язык этой и второй цитируемой ниже публикации сделан автором работы [6]. Здесь оба перевода сокращены. Самые интересные моменты выделены автором данной статьи.

Kingsport News , суббота, 5 сентября, 1970 Kingsport News, Saturday, September 5, 1970

Русские возвращают американский лунный корабль



ВАШИНГТОН (UPI) — В пятницу русские заявили, что они возвращают найденную ими «экспериментальную американскую космическую капсул», но Американское космическое агентство ответило, что это, вероятно, старый макет лунного корабля «Аполлон», который сорвался с военного корабля два года назад. «У нас ещё нет информации из посольства, но мы уверены, что это она и есть», — сказал представитель агентства.

«Позже экипажи нескольких кораблей сообщили, что она представляет опасность для судоходства у берегов Испании, но мы так и не смогли найти её», — сказал представитель агентства.



ТАСС сообщило, что капсула была запущена в космос, но если, как считает космическое агентство, это был макет капсулы, то он никогда никуда не запускался. В сообщении не говорилось, когда нашли капсулу. И в нём нет описания капсулы.



ТАСС сообщает, что служащий посольства США Уильям Харбен (Harben); военно-морской атташе Франклин Бэббитт (Babbitt) и заместитель военного атташе Ричард М. Родниа (Rodnia) в пятницу прибыли в Мурманск.

Получается, что мурманская капсула потеряна американцами «два года назад», то есть в 1968 году.

Теперь почитаем, что пишет о времени потери Уэйд.

В нашем распоряжении есть копии трёх вариантов статьи Уэйда –

а) первоначальный текст статьи [5а],

б) точная копия первоначального текста, но опубликованная на другом сайте, [5б] и

в) современный текст из той же «Astronautix» [5в].

Современный текст примерно в 2,5 раза короче первоначального. Поскольку известна способность НАСА со временем изымать из ранее выложенных статей компрометирующие НАСА сведения, то в данной статье для цитирования Уэйда используется первоначальный текст [5а]. Читатель же может проверить точность цитирования, используя вариант [5б], пока и этот вариант не подвергся резекции со стороны НАСА.

Согласно Уэйду капсула терялась ещё дважды – сначала в 1969-м, а потом в 1970 году. Статья Уэйда [5а] начинается так:

«В 2002 году наш сайт сообщил о том, что Советский Союз нашёл капсулу «Аполлона» в 1969 году и вернул её американцам через год при экстраординарном для холодной войны визите, совершённом в Мурманск американским ледоколом береговой охраны «Southwind».

Ближе к середине статьи Уэйд пишет: «Это была ВР-1227, пропавшая годом раньше». «Годом раньше» означает, что капсула была потеряна примерно в сентябре 1969-го, потому что в сентябре 1970-го она уже стояла на мурманском причале. Пока противоречий по тексту статьи нет. 1969 год указан дважды.

Противоречия возникнут, если почитать Уэйда в промежутке между этими двумя указаниями:

«В начале 1970 года военные корабли, базирующиеся на Англию, тренировались в спасении макета капсулы Apollo (BP-1227) на случай аварийного возвращения на Землю. Капсула пропала в море. Обстоятельства потери капсулы до сих пор не ясны. Неизвестно, не было ли советское «рыболовное судно», плывшее неподалёку, на самом деле траулером-шпионом. И не пропала ли капсула в результате разведывательной операции?».

Как могла капсула, потерянная согласно Уэйду в сентябре 1969-го оказаться в начале 1970-го на корабле, плывущем из Англии?

Впрочем, под сомнение подпадает и рассказ о некоем отряде кораблей, вышедшем из Англии на тренировку спасательных работ.

Дело в том, что упомянутый Советами Бискайский залив, как место отлова капсул «Аполоннов», «не лезет ни в какие ворота», потому что земная проекция трассы «Аполлонов» проходит много южнее Бискаяи лишь немного южнее Азорских островов.

Тогда, почему некий отряд кораблей идёт из Англии, если на Азорах прибытия «Аполлона-13» уже поджидал отряд из 4-х американских кораблей (см. «Операция «Кроссроуд»)?

Бискай же, по мнению автора данной статьи, был упомянут советской стороной только лишь для того, чтобы щёлкнуть «по носу» американцев. Видимо, нашим спецслужбам как-то удалось отвлечь внимание американцев к акватории Биская в то самое время, когда в акватории Азор происходило похищение «Аполлона».

Российский источник: капсула потеряна в 1968-м, а выловлена в 1969-м году

Морские рассказы очень часто бывают сродни охотничьим и по части увлекательности, и по части достоверности. В настоящее время одним из фаворитов этого направления по части чисто рыбацкого варианта вылова капсулы «Аполлона» является журналист из «Мурманского вестника» Дмитрий Ермолаев [12].



Ниже его статья приведена с большими сокращениями в части комментариев журналиста, но при этом оставлены все приведённые в статье факты. Возле этих фактов проставлены цифры (1, 2, 3 и т.д.) для облегчения комментирования этого журналистского опуса, буквально кишащего странностями и откровенными «ляпами».

Космический улов «Апатита»

29 ноября прошлого года в «Мурманском вестнике» была напечатана статья «Космическая находка». Говорилось в ней об одном из самых необычных эпизодов – о передаче в 1970-м американцам тренировочного макета ВР-1227 капсулы космического корабля «Аполлон», найденного в Атлантике мурманскими рыбаками. Со мной созвонился непосредственный участник обнаружения капсулы Александр Андреев. Мы встретились.

В июне 1969 года, – вспоминает Александр Васильевич, – наш траулер «Апатит» возвращался с промысла из Южной Атлантики. В районе Гибралтара (мы) обнаружили плавающий в океане предмет (1). При близком рассмотрении предмет оказался металлической копией американского космического корабля (2). Макет космического корабля закрепили на носовой палубе (3).

Рядом с конструкцией плавал оранжевый контейнер, прикрепленный к ней. В контейнере, что был прикреплен к макету, обнаружили спасательный плотик, полуистлевшее одеяло и рыболовные снасти (4). Внутри самого макета ничего не было (5). Видимо, он служил для тренировки при спасательных операциях американских астронавтов и был утерян. Мы радировали в Мурманск о необычной находке.

В Мурманске (нас) встретили сотрудники КГБ. Компетентные органы оценили находку как интересную и важную. Капитан Шаньков получил от чекистов премию – хорошее охотничье ружье (5).



По свидетельству Александра Андреева, секрета из этого никто не делал, но и особой шумихи тоже не было. О том, что было дальше: о заходе в Мурманск американского ледокола и передаче найденной капсулы представителям США ветеран тралфлота, знает лишь понаслышке… (6)

Остается подвести итоги. Макет BP-1227 утерян американцами во время тренировок по отработке возвращения астронавтов с Луны в 1968 году. Военно-морской атташе посольства США в СССР Ф. Бэббит информировал впоследствии прессу, что экипажи нескольких кораблей сообщали об этом макете и что он «представляет опасность для судоходства у берегов Испании». Однако отыскать пропажу штатовцы не смогли (7).

Спустя год с лишним – 8 сентября 1970 года – макет капсулы, предварительно изучив (5), вернули американцам.

Дмитрий ЕРМОЛАЕВ

Комментарии А. Попова

Ничего американцы не искали у берегов Испании, потому что они ничего не теряли ни в 68-м, ни в 69-м.

1) «В июне 1969 года наш траулер Мурманского тралового флота «Апатит» возвращался с промысла из Южной Атлантики. В районе Гибралтара обнаружили плавающий в океане предмет».

Мурманский траловый флот в лучшие годы насчитывал около 30-ти траулеров [13]. Далеко не все они направлялись в южную Атлантику и проходили мимо Гибралтара. Потому что мурманские траулеры ловили рыбу и во многих местах Северной Атлантики. Мы будем достаточно щедры, если районам близ африканского континента уделим хотя бы 1/5 часть судов из упомянутой тридцатки, то есть шесть судов.



Вот эта шестёрка и будет 1-2 раза в год проходить мимо Гибралтара, то есть совершит около 10 проходов мимо Гибралтара. С другой стороны согласно [14] ежегодно через Гибралтарский пролив, проходит около 70 тысяч крупных судов. Вероятность того, что неподалёку от капсулы, плавающей якобы в районе Гибралтара, пройдёт именно советский рыболовный траулер получается равной 10/70000 = 1/7000. Величина мизерная! Неужели так повезло «Апатиту»?

2) «При близком рассмотрении предмет оказался металлической копией американского космического корабля».

Просто поражает знание образцов космической техники США нашими рыбаками в том далёком 1969 году. Дело в том, что в те годы в советской прессе не публиковались изображения американских кораблей. Более того, я опросил двух своих товарищей, которые всю свою жизнь проработали в космическом секторе. Так и они в то время не представляли, как выглядит «Аполлон».



Поэтому очень похоже на то, что рассказывает А. Андреев под чью-то диктовку. А поскольку первое его выступление А. Андреева на тему «находки» произошло в 2007 году [15], то уж к этому времени многим было известно, как выглядит «Аполлон».

3) «В контейнере, что был прикреплен к макету, обнаружили спасательный плотик, полуистлевшее одеяло и рыболовные снасти… Видимо, он служил для тренировки при спасательных операциях американских астронавтов».

Очень трогательная история и про плотик, и про снасти, и особенно про полуистлевшее одеяло. А видел ли А. Андреев эту самую мурманскую капсулу, что называется «в глаза»? Если бы видел, то обратил бы внимание на то, что у ней нет люка для входа-выхода астронавтов (илл.6). А стало быть, и не было в ней никаких астронавтов. Так для кого предназначались перечисленные предметы вместе с оранжевым контейнером? И какие тренировки спасательных работ можно проводить с капсулой, наглухо завинченной на десятки болтов (илл.6)?

4) «Макет космического корабля закрепили на носовой палубе».

И как это безоружный «Апатит» с американским космическим кораблём на носу беспрепятственно идёт ещё тысячи миль от Гибралтара до родного Мурманска? Кругом – чужие страны, чужие берега. И ни один разведывательный самолёт, ни один встречный корабль не обнаружил, что на носу у траулера стоит странный предмет?



И ни один военный корабль НАТО не остановил «рыбака», не досмотрел и не сказал его капитану: «Эй, парень! А, ну, отдавай то, что ты умыкнул у самой Америки!». Это правдоподобно?

5) «Внутри самого макета ничего не было». «Компетентные органы оценили находку как интересную и важную». «Спустя год с лишним макет капсулы, предварительно изучив, вернули американцам»

А как рыбаки убедились в том, что капсула пуста? Неужели из любопытства отвинчивали те несколько десятков болтов, с помощью которых был герметично закрыт трапециевидный вырез на стенке находки (илл.6)?

Дело рыбаков – передать находку компетентным органам, а не устраивать собственные расследования! И, потом – если «внутри самого макета ничего не было», то почему компетентные органы оценили находку как интересную и важную, и щедро наградили капитана? Почему макет капсулы, якобы найденный в июне 1969 года, вернули американцам лишь 8 сентября 1970 года, предварительно изучив»? Что там было там изучать год с лишним, если макет пуст?

6) «По свидетельству Александра Андреева, секрета из этого никто не делал, но и особой шумихи тоже не было». О том, что было дальше: о заходе в Мурманск американского ледокола и передаче найденной капсулы представителям США ветеран тралфлота, знает лишь понаслышке…

Ну, а в этом месте можно только руками развести. Нельзя же так бессовестно дурить читателя! С одной стороны Д. Ермолаев пишет, что «о том, что было дальше, ветеран знает лишь понаслышке». Как же он может свидетельствовать? И почему он «свидетельствует» дословными цитатами из статей И. Афансьева и А. Железнякова [7,8]? Ведь именно в этих статьях оба автора пишут эти слова – «секрета из этого никто не делал, но и особой шумихи тоже не было»?

7) «экипажи нескольких кораблей сообщали об этом макете и что он «представляет опасность для судоходства у берегов Испании». Однако отыскать пропажу штатовцы не смогли».

Капсула якобы неоднократно обнаруживалась проходящими судами. Но никаких попыток поднять капсулу на борт капитаны этих судов не предпринимали. Только капитан «Апатита» якобы дорос до необходимого уровня ответственности! Как это ему удалось – его не спросишь. Он умер в 1993 году. Но штатовцы-то какие раззявы! Им про капсулу всё сообщают и сообщают, а они найти не могут. Странно как то! Давайте разберёмся!

Капсула «Аполлона» (высота 3,2м) по размеру вполне сопоставима с рубкой немецкой подводной лодки времён Второй Мировой Войны. Ночью эти подлодки тайно всплывали «подышать», и над водой показывалась только рубка. Но, используя радары, самолёты союзников точно обнаруживали немецкие подлодки и топили их в кромешной тьме. К концу же 60-х и на военных самолётах, и на кораблях НАТО стояли значительно более совершенные радары.

Кроме того, специально для ночных условий капсула оборудована световым маяком [7,8]. В ясную же погоду днём она сверкает на фоне морской синевы и видна издалека.

Место нахождения якобы пропажи указывалось посторонними судами якобы НЕОДНОКРАТНО. К тому же, как пишет Вейд [5а], «американские разведывательные службы предпринимали геркулесовые усилия, дабы помешать «Советам» утащить капсулу». То есть, все технические средства есть, «геркулесовая» заинтересованность есть. Что ещё нужно?

И, тем не менее, «отыскать пропажу штатовцы не смогли»?! У автора есть только одно объяснение этому абсурду: не искали американцы никакую тренировочную капсулу у берегов Испании. И не собирались. Потому что никакой капсулы «они ни 68-м, ни в 69-м году они не теряли!

Кто же истинный автор этого бреда, не умеющий логически связать две соседние фразы из своей же статьи? Опытный моряк, стармех большого траулера технически безграмотным просто не может быть. Зато, если есть на то заказ свыше, то журналист напишет, что угодно. Учитывая сказанное, не будем позорить седины заслуженного моряка и всю ту чушь, которая написана в «Мурманском вестнике» якобы от его имени, оставим за тем человеком, который эту чушь подписал.

Точные даты потери капсулы и её находки – это главный секрет в мурманской истории.

Странная капсула эта BP-1227?! Как неразменный пятак в известном романе братьев Стругацких. Только его потратят, как он уже снова шевелится в кармане.

Сначала по заявлению пресс-секретаря НАСА она «сорвалась с корабля» в 1968 году, и найти её НАСА не смогла, несмотря на призывы капитанов нескольких кораблей, якобы видевших эту капсулу. А ведь капитаны не только призывы передавали, но, надо думать, и точные координаты сообщали. Чудеса! Но это только начало.

В 1969 году, согласно Уэйду, капсула снова теряется, уже во второй раз. Позвольте, но ведь капсула уже потеряна в 1968 году, и чтобы её потерять второй раз в 1969 году, её надо сначала найти. А явления находки не было, потому что упомянутый пресс-секретарь говорит в 1970-м году следующие слова: «но мы так и не смогли найти её».

Затем, потерянная уже дважды капсула (1968, 1969), согласно Уэйду, «в начале 1970 года» якобы плывёт на корабле, идущем из Англии на тренировку с участием этой самой капсулы. И, как пишет Уэйд, снова «капсула пропала в море». Это уже её третья пропажа. Неужели опять сорвалась с привязи и выпрыгнула за борт корабля?

1968-й, 1969-й, 1970-й – не много ли пропаж на одну капсулу? Трижды потеряна, но найдена только один раз. Советскими «рыбаками». Ведь все разговоры идут только о капсуле, которая стояла на мурманском причале. А такой случай известен лишь один.

Каков может быть диагноз этого абсурда? Автор данной статьи выбрал простейший – американцы безбожно «сочиняют». Но, к их несчастью, сочиняют несогласованно.

Вы обратили внимание на то, как расплывчато и неконкретно говорят американцы о времени потери капсулы. 1968-й год, 1969-й! Ни месяца, ни, тем более, даты. Только Уэйд, говоря о «третьей» потере снизошёл до указания части года. «В начале 1970 года» – говорит он. А под начало года подходят и январь, и февраль, и март, и апрель, наконец. Между тем, все моряки записывают время событий не по «началам, серединам и концам» годов, а по датам, причём с указанием часов и минут события.



Да и в НАСА должны быть соответствующие записи, потому что без участия НАСА никакие «тренировки» с «Аполлонами» не могли проходить.

Трудно поверить в то, что в обеих странах и в военных ведомствах, в космических агентствах, и в канцеляриях портов архивы хранятся из рук вон плохо. Отсюда напрашивается вывод, что точная дата (не год, не «начало года», а дата!) потери американцами капсулы, оказавшейся потом в Мурманске, является главным секретом мурманской истории.

Чувствуется, что для американцев сообщить точную дату потери мурманской капсулы было крайне нежелательно. С чего бы так? Может быть, эта дата потери капсулы близко совпадает с датой какого-то другого очень важного события в космической истории «Аполлонов»? Например, с запуском «Аполлона-13», который стартовал 11 апреля 1970-го?

· Если капсула найдена советскими моряками хотя бы за час до старта А-13, то это находку никак не свяжешь со стартом А-13.

· То же самое, если находка произошла существенно позднее этого старта. Опять нет причин засекречивать даты.

· Если же капсула найдена вскоре после старта, то объяснения американцы могут давать любые, а сомнения останутся.

Действительно – ракета А-13 стартовала вроде бы к Луне и с экипажем на борту. Экипаж примерно через неделю должен был приводниться в Тихом океане. И такое приводнение будет показано (как обычно с помпой и по всем телеканалам). Но тогда почему через считанные часы после старта А-13 советские корабли находят на противоположной стороне Земли – в Атлантике пустой муляж «космической» капсулы без «окон и дверей»?

Не было ли просто спектаклем приводнение А-13 в Тихом океане и якобы после возвращения после облёта Луны было?

Например, нет проблем сбросить полноценную капсулу в нужный срок в нужном месте на парашютах с высоколетящего транспортного самолёта (илл.4)»…

Доктор физико-математических наук Попов А.И.