Наземные и воздушные бои в районе Волхова разгорелись в сентябре 1941 г., с выходом германских войск к Ладоге, началом блокады Ленинграда. Тогда была создана оперативная группа ВВС Ленфронта во главе с Героем Советского Союза генерал- майором И.П. Журавлевым. Эта группа прикрывала войска, наносила удары по неприятелю на поле боя и в тылу, атаковала аэродромы. Основу составляли 2-я и 3-я резервные авиагруппы, базировавшиеся на Волховском и Тихвинском аэроузлах, они приняли активное участие в оборонительных и наступательных боях за Волхов, после создания Волховского фронта в декабре вошли в состав их ВВС. Несмотря на сложные метеоусловия зимой 1941- 1942 гг., ВВС ВФ сыграли важную роль в Любанской наступательной операции, поддержке 2-й ударной и 52-й армий. Тогда немецкая авиация была достаточно пассивной и не оказывала сильного противодействия. Однако к концу зимы ситуация начала меняться и не в нашу пользу. Весной 1942 г. развернулись напряженные бои на земле и в воздухе, противнику удалось перерезать коммуникации успешно наступающей 2-й ударной. Основные усилия пришлось направить на снабжение солдат и офицеров, которые вскоре начали голодать. Впервые немцы организовали массовые ночные вылеты истребителей Bf 109 в лунные ночи для перехвата наших самолетов, снабжающих «котел». Несмотря на все сложности, ВВС ВФ в Любанской операции совершили 27,7 тыс. самолето-вылетов, нанесли большие потери врагу. Постоянные пополнения авиаполками, позволили продолжить борьбу с сильной группировкой люфтваффе и после гибели главных сил 2-й УА.

Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии». Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.