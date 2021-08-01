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Открытие модуля “Наука”

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Видео с МКС. Космонавты впервые заходят в новый модуль "Наука", который на днях запустили на орбиту и пристыковали к орбитальной станции.
Открывают модуль космонавты Новицкий и Дубров.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6950797.html
Метки: Видео, космонавтика, космос, мкс, роскосмос
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