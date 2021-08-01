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Большинство не ошибается? Алексей Орлов и Михаил Ять

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Есть мнение о том, что большинство людей не могут ошибаться. И, если так делает большинство, то значит так и нужно жить всем остальным.

Но что будет, если этому большинству внедрили программы самоуничтожения?
Как понять: решения принимаемые большинством верны или нет?
Как научиться видеть манипуляции, используя которые враги разрушают нас и наш мир?
Как использовать оружие врагов в мирных целях?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0XBvLkIT-Hk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7639 6283
    Женечка 1 августа 23:06

      Уж не про выборы ли и “Единую Россию” это? А ну прекратите раскачивать галеру! Люди за ради вас четвертый десяток трудятся и никакой благодарности.

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