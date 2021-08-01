Есть мнение о том, что большинство людей не могут ошибаться. И, если так делает большинство, то значит так и нужно жить всем остальным.

Но что будет, если этому большинству внедрили программы самоуничтожения?

Как понять: решения принимаемые большинством верны или нет?

Как научиться видеть манипуляции, используя которые враги разрушают нас и наш мир?

Как использовать оружие врагов в мирных целях?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!