Большинство не ошибается? Алексей Орлов и Михаил Ять
Есть мнение о том, что большинство людей не могут ошибаться. И, если так делает большинство, то значит так и нужно жить всем остальным.
Но что будет, если этому большинству внедрили программы самоуничтожения?
Как понять: решения принимаемые большинством верны или нет?
Как научиться видеть манипуляции, используя которые враги разрушают нас и наш мир?
Как использовать оружие врагов в мирных целях?
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Быть ДОБРУ!
Уж не про выборы ли и “Единую Россию” это? А ну прекратите раскачивать галеру! Люди за ради вас четвертый десяток трудятся и никакой благодарности.