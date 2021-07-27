Страх и страсть. Как власть использует инстинкты для контроля масс. Сергей Савельев
Как регулирование сексуальной жизни используется элитой для управления обществом? Как формируются представления о сексуальном, и от чего они зависят? Почему секс – неотъемлемая часть политики? Кто запустил тренд на отказ от "идеальных" тел в модной индустрии, и кому это выгодно? Об этом говорит профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.
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